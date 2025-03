El 'efecto Sánchez' le cuesta un 12% de votos al PSOE, y los antiguos de Cs se pasan a Vox

Un 12% de quienes recuerdan haber votado al PSOE aseguran que se decantarán por el Partido Popular en las elecciones autonómicas del próximo 28 de ... mayo, según la encuesta realizada por la empresa GAD3 para el diario HOY.

Esta transferencia de voto es una de las más altas que detecta el sondeo, llevado a cabo entre el 28 de abril y el 3 de mayo pasados, con un total de 1.004 encuestas telefónicas, y cabría achacarlo al llamado 'efecto Sánchez', sobre todo después de conocer en la primera parte de la encuesta, publicada ayer por este periódico, que los extremeños se muestran más satisfechos en general con la gestión al frente de la Junta de Extremadura (un 58,9% opina que es buena o regular) que con la del Gobierno central (se queda en un 49,3%).

Por el contrario, no se observa ningún movimiento de trasvase de votos desde el PP al PSOE, mientras que los socialistas perderían otro 2% de sus respaldos en beneficio de Vox.

De hecho, la mayor transferencia de apoyos que recoge el estudio demoscópico sobre las elecciones del 28-M tiene como beneficiario a Vox, que tal y como se informaba ayer entraría en el Parlamento extremeño con 4 o 5 escaños y el 8,6% de los votos.

Por un lado, hasta un 16% de los antiguos seguidores de Ciudadanos piensan votar ahora al partido de Santiago Abascal.

Los exvotantes de la formación naranja apenas optarían por el PSOE dentro de dos semanas, solo un 2%, mientras que el 10% dice que votará esta vez al PP. Es un porcentaje significativo, pero corto todavía para las aspiraciones de los populares de recuperar todo el voto que se le fue en su día a Ciudadanos.

El sondeo recoge el probable declive de Cs, que la última vez consiguió siete diputados en la Asamblea pero quedaría fuera en esta ocasión. Se debe a que únicamente lograría retener a uno de cada cuatro votantes (27%) que tuvo en 2019.

Por otro lado, Vox también recibiría votos, hasta un 31%, de quienes en la última convocatoria electoral apoyaron a los regionalistas de Extremadura Unida, formación que ahora va integrada en la coalición Levanta Extremadura.

La encuesta de GAD3 descarta como dato también significativo que haya en la región una transferencia de votos alta del Partido Popular a Vox, o a la inversa. Solo el 4% de los votantes populares se inclinarían ahora por la papeleta de Ángel Pelayo Gordillo como presidente de la Junta, que es el mismo porcentaje que responden que abandonarán la formación de extrema derecha para apoyar la candidatura de María Guardiola a la Presidencia. Es decir, es un trasvase pequeño y que además se anula entre sí.

Lo que sí demuestra el PP extremeño es una alta fidelidad a las siglas por parte de sus votantes. Hasta el 81% tiene decidido repetir la papeleta, frente al 74% de Unidas Podemos, el 62% del PSOE y el 59% de Vox. Cs, como decíamos, se queda en el 27%.

En el mismo sentido, el sondeo confirma que los antiguos seguidores de Ciudadanos son los que más indecisos se muestran a la hora de decidir su próximo voto. Un 26% no sabe o no contesta, lo que unido a quienes dicen que no votarán esta vez o que lo harán en blanco, alcanza hasta un 41% de extremeños que en 2019 eligieron apoyar a Cs y que ahora todavía no se decantan por ningún otro partido. Una bolsa importante de papeletas, pues, en busca de destino.

El partido con mayor fidelidad es el PP, donde el 81% dice que le volverá a votar; el PSOE se queda en el 62% y Vox en el 59%

En este apartado también destaca la volatilidad que parecen tener los apoyos de Vox, ya que el 15% de los votantes que registraron hace cuatro años aseguran que esta vez ni siquiera tienen intención de acudir a las urnas el día 28. Además, otro 13% responde que votará pero que lo hará en blanco.

También destaca que el 18% de los votantes de Unidas Podemos en el momento de realizarse la encuesta dijeron no saber todavía el partido que iban a elegir en esta ocasión, o no desvelan el sentido de su voto.