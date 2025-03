Valoraciones de la encuesta del 28M: Vara dice que al PSOE le irá bien y Guardiola, que habrá cambio

Valoraciones dispares a la encuesta de intención de voto publicada este domingo en HOY en la que se refleja que Fernández Vara ganaría pero ... no tiene asegurado volver a gobernar. Mientras el líder de los extremeños y candidato a la reelección, Guillermo Fernández Vara, confía en obtener un buen resultado en las elecciones del 28M, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, está convencida de que «la calle pide un cambio de verdad».

«Las encuestas son fotos fijas, la que hace alguien que pasar por algún lugar y en algún momento. La foto final es la del 28 de mayo y estoy convencido que esa foto va a ser buena para el PSOE, nos va a ir bien en las elecciones, vamos a obtener un buen resultado no para mandar más, sino para servir más a los extremeños y extremeñas», ha dicho Fernández Vara en un acto celebrado en Hervás.

Poco que ver con el pronunciamiento de María Guardiola. «Yo el sondeo que hago a diario es el de la calle, y la calle me dice que Extremadura necesita un cambio de verdad».

De la lectura de la prospección de voto realizada por GAD3 para HOY se deducen dos conclusiones. La primera es que el PSOE ganará pero no alcanzará la mayoría absoluta con los 29 o 30 escaños que le da ese estudio, por lo que necesitaría el apoyo de Unidas por Extremadura para mantenerse en la presidencia de la Junta. Y la segunda es que el PP podría gobernar con la colaboración de VOX si estas dos formaciones se sitúan en la horquilla máxima (28 diputados para el PP y 5 para VOX dado que la mayoría se consigue con 33 escaños).

La respuesta de Guardiola a esa encuesta ha sido clara cuando se le ha pedido una valoración este domingo. «Igual que no le doy importancia cuando el CIS de Tezanos pone la 'x' en la casilla de Vara y dice lo guapo y lo listo que es, tampoco le doy importancia a las encuestas que son más favorables para el Partido Popular».

El sondeo diario que hago es el de la calle, y lleva mucho tiempo diciéndome que Extremadura pide un cambio. Los extremeños quieren cambiar la dejadez por la ilusión, el gris por el color, la desidia por la esperanza. Esa es la encuesta en la que confío. #HablaExtremadura pic.twitter.com/HyUsqIyLBZ — María Guardiola (@MGuardiolaPP) May 14, 2023

«Yo el sondeo que hago a diario es el de la calle, y esa lleva mucho tiempo diciéndome que Extremadura necesita un cambio, que necesita dejar atrás el blanco y negro, que Extremadura necesita color, necesita acciones, necesita mimo. Y que necesita un cambio de verdad, porque esta tierra ya no puede más con la dejadez, con la inercia y lo que quiere es ilusión», añade la líder del PP segura de que es su partido el que ofrece esperanza. «Yo estoy convencida de que el 28 de mayo lo vamos a ver en las urnas».

Unidas, Ciudadanos y Vox

Completamente distinta es la valoración que realiza Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura. «La última encuesta marca lo mismo que marcan el resto de las encuestas: que vamos a ser determinantes para el futuro gobierno extremeño y eso es muy positivo para Extremadura, porque Extremadura necesita un giro en muchas de sus políticas».

La líder morada se sitúa por tanto en la horquilla de resultados que favorece el gobierno de izquierda (30 diputados para el PSOE y 4 para Unidas por Extremadura). «Sabemos que al Partido Socialista esta idea no le gusta demasiado, porque es verdad que aquí en Extremadura no tenemos asentada todavía la cultura de la coalición, pero también saben que esta vez nuestro apoyo no les va a salir gratis, y estamos firmemente convencidas de que hay que cambiar muchas cosas para poder avanzar y poder tener un gobierno de coalición de progreso».

«Necesitamos un giro productivo que genere beneficios aquí y también bienestar, avanzar en una mayor soberanía de Extremadura en la gestión de sus recursos. Además de fortalecer obviamente los servicios públicos y garantizar el bienestar y luchar contra la pobreza», concluye la líder de Unidas por Extremadura.

También se ha pronunciado este domingo el candidato de Ciudadanos, Fernando Baselga, a quien las encuestas no dan representación en la Asamblea de Extremadura. «Yo soy jugador de golf y muy deportista. En el golf uno puede empezar los 18 hoyos muy bien y acabar catastróficamente si se le va la cabeza, y al contrario lo mismo. En Ciudadanos nos pasa igual. Nosotros tenemos la cabeza muy fría, vamos a jugar hasta el último minuto el partido y Ciudadanos va a ser decisivo en la Asamblea de Extremadura».

Para Vox, lo importante en este momento de la campaña electoral no son las encuestas sino el trabajo que está realizando este partido en la región. «En Vox no hacemos mucho caso a lo que dicen las encuestas, ahora mismo estamos centrados en la campaña porque creemos que lo que los extremeños quieren es escuchar propuestas de cambio que garanticen el futuro de la región».

«De lo que estamos seguros es de que vamos a entrar en la Asamblea, lo que implica que los extremeños se han cansado de las políticas socialistas y apuestan por un voto seguro que favorezca un cambio Real», indica el comunicado remitido por esta formación.