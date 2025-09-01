¿Una carta de la Seguridad Social que deja sin paga a los pensionistas en septiembre? Esto es lo que hay detrás

D.H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:48 Comenta Compartir

Miles de pensionistas han recibido a través de las redes sociales un vídeo alarmista que advierte: «Si recibes esta carta en septiembre, tienes 15 días o te quedas sin nada». Y no. No hay ninguna «nueva norma» que suspenda el percibo de la pensión sin causa justificada este septiembre. Así lo confirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al canal VerificaRtve después de que se haya hecho viral un vídeo en el que aseguran que todos los pensionistas recibirán una carta en septiembre con un formulario obligatorio de la Seguridad Social alertando a los pensionistas de que deben rellenarlo o les suspenderán la paga. No es más que un bulo.

Una falsa carta de la Seguridad Social

«¡Atención pensionista! Si recibes esta carta en septiembre, tienes 15 días o te quedas sin nada», alerta el título del vídeo publicado en YouTube que acumula más de 95.000 visualizaciones y que ha corrido como la pólvora en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

En la grabación se observan imágenes de recurso y de una persona generada con inteligencia artificial hablando sobre «la carta que la Seguridad Social enviará masivamente en septiembre de 2025 y que podría causar la suspensión de tu pensión». En él explican que junto a la carta recibirán un formulario que deben rellenar obligatoriamente si quieren seguir percibiendo la paga; aunque no haya cambiado su situación económica, asegurando que «es la nueva norma. Millones de expedientes van a ser revisados. Y el primer paso de esa revisión es esta carta». Es falso.

El portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), Damián Rodríguez, asegura al citado medio que «es absolutamente falso» y que lo único que buscan con este vídeo, además de crear alarma social, es «autofinanciarse, ganar dinero» con las visitas que genere el vídeo. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones amplían que «se trata de un vídeo realizado por inteligencia artificial, no emitido por una fuente oficial» y que «no se ha lanzado ninguna nueva norma que permita suspender el percibo de la pensión sin causa justificada».

Los peligros de la IA

Cada vez son más los fraudes que utilizan la inteligencia artificial para estafar a los ciudadanos. En este caso, «hay preocupación porque cada día hay más información falsa en las redes» y que esto les «perjudica muchísimo». Por eso, para mantenerte a salvo de la desinformación que circula en redes sociales, lo principal es fiarte solo de las fuentes oficiales.