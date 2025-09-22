HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Buenas noticias para los jubilados: los expertos avisan de una subida en las pensiones a partir de 2026

Anticipan una subida que se aplicará a partir del 1 de enero y dependerá del dato definitivo de inflación que se publicará en diciembre

D.H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:57

Los pensionistas verán un cambio en sus pensiones a partir de 2026, ya que las prestaciones contributivas se revalorizarán según la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Estas subidas buscan mantener el poder adquisitivo de quienes reciben jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

Y es que los expertos prevén que las pensiones contributivas se revaloricen un 2,6%en 2026, en función de la evolución del IPC. Este incremento afectará a las prestaciones desde el 1 de enero, aunque el dato definitivo se conocerá en diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la inflación de noviembre.

Revalorización ligada al IPC

Según indica el Instituto BBVA de Pensiones, las pensiones se actualizan cada año conforme a la media del IPC interanual registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. Así, en 2023 crecieron un 8,5%; en 2024 un 3,8%; y en 2025 un 2,8%. Para 2026, las previsiones según sitúan el alza en el 2,6%, tras un comportamiento moderado de los precios en la segunda mitad de 2025.

El INE publicará el 28 de noviembre el dato adelantado de inflación de ese mes, lo que permitirá afinar la estimación. El porcentaje definitivo de la revalorización se confirmará el 12 de diciembre con el dato armonizado de noviembre.

Pensión máxima, mínimas y no contributivas

La pensión máxima seguirá en 2026 la fórmula introducida en 2025, que añade al IPC un 0,115% adicional. Con ello, el incremento previsto será del 2,715%.

Las pensiones mínimas de jubilación y viudedad continuarán su proceso de equiparación con el umbral de pobreza, que culminará en 2027. En paralelo, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también crecerán por encima del IPC, con un alza acumulada del 22% entre 2024 y 2027 para alcanzar el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal.

