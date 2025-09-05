Qué día se cobra la pensión de septiembre Cuándo ingresan los bancos la pensión de septiembre 2025

Irene Toribio Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:28

Como cada mes, los bancos han decidido adelantar el pago de las pensiones de septiembre. Si bien la Seguridad Social hace el ingreso a los pensionistas entre los días 1 y 4 a mes vencido, las entidades bancarias como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell o Unicaja optan por adelantar el pago a sus clientes. Como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días. Eso sí, los bancos no tienen ninguna obligación de ingresarte tu pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

Qué día paga las pensiones cada banco

¿Cuándo paga La Caixa las pensiones este mes?

CaixaBank abona la pensión el miércoles, 24 de septiembre.

¿Cuándo paga el Santander las pensiones este mes?

Banco Santander ingresa la pensión el miércoles, 24 de septiembre.

¿Cuándo paga BBVA las pensiones este mes?

BBVA paga las pensiones el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga Banco Sabadell las pensiones este mes?

Banco Sabadell ingresa la pensión el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga Bankinter las pensiones este mes?

Bankinter abona la pensión el martes, 23 de septiembre.

¿Cuándo paga Abanca las pensiones este mes?

Abanca ingresa las pensiones el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga ING las pensiones este mes?

ING abona la pensión el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga Ibercaja las pensiones este mes?

Ibercaja paga la pensión el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga Laboral Kutxa las pensiones este mes?

Laboral Kutxa abona la pensión el jueves, 25 de septiembre.

¿Cuándo paga Pibank las pensiones este mes?

Pibank ingresa la pensión el miércoles, 1 de octubre.

¿Cuándo paga Unicaja las pensiones este mes?

Unicaja abona la pensión el martes, 23 de septiembre.

Si la fecha de pago coincide con un fin de semana o festivo, el ingreso generalmente se realiza el siguiente día hábil. En general, los bancos que suelen pagar primero este mes son Bankinter y Unicaja, mientras que Pibank es el que paga más tarde, tal y como confirman desde el portal 'Helpmycash'.