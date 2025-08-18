La Seguridad Social avisa: estos errores pueden hacerte perder la pensión de viudedad

Judit Molina Lunes, 18 de agosto 2025, 10:50 Comenta Compartir

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más relevantes del sistema de la Seguridad Social en España, ya que garantiza ingresos a quienes han perdido a su pareja y dependían económicamente de ella. Actualmente, más de 2,3 millones de personas, en su mayoría mujeres, reciben esta ayuda que, para muchos hogares, representa la principal fuente de ingresos.

Sin embargo, lo que tradicionalmente se consideraba un derecho prácticamente vitalicio está cambiando ya que cada vez son más los casos en los que la Administración retira la prestación tras revisarla.

Motivos por los que puedes perder la pensión de viudedad

La Seguridad Social ha intensificado los controles en los últimos meses para asegurarse de que la pensión llega solo a quienes cumplen estrictamente con los requisitos legales. Esto ha provocado que muchas personas descubran, a veces de manera inesperada, que ya no tienen derecho a seguir percibiendo la prestación.

Entre las causas más habituales de suspensión destacan: Contraer nuevo matrimonio o registrarse como pareja de hecho sin cumplir las excepciones previstas por ley.

Superar, con los ingresos conjuntos, el doble del Salario Mínimo Interprofesional .

No comunicar cambios económicos o familiares relevantes.

No acreditar la convivencia mínima de cinco años en el caso de parejas de hecho.

Que la persona fallecida no hubiera cotizado lo suficiente (al menos 500 días en los últimos cinco años), salvo en casos de accidente laboral o enfermedad profesional.

En todos estos supuestos, el desconocimiento de la norma no sirve como excusa, pues la Seguridad Social procede a retirar la pensión e incluso reclama la devolución de las cantidades cobradas de manera indebida durante meses o años.

Cómo proteger tu pensión y evitar sanciones

Los expertos recomiendan estar siempre al día con la Seguridad Social para no llevarse sorpresas. Informar de cambios en la situación personal, como un nuevo matrimonio, una convivencia estable o un incremento de ingresos, es clave para evitar la pérdida automática de la pensión y posibles reclamaciones posteriores.

También es fundamental conservar documentos y justificantes que acrediten ingresos, estado civil y convivencia, ya que pueden ser necesarios en caso de reclamación o litigio. Antes de tomar decisiones relevantes, como formalizar una pareja o aceptar un nuevo empleo, conviene revisar cómo afectarán a la pensión de viudedad.