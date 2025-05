Siete años después, Alonso vuelve al podio

«¡Llevo tanto tiempo esperando este momento...!»

El piloto del día en el GP de Catar no podía ser otro. Fernando Alonso demostró que sigue contando, y mucho, en esta Fórmula 1. Aunque haya tenido que esperar 2.674 días para celebrar su 98º podio, la espera ha merecido la pena. «¡Llevo tanto tiempo esperando este momento...!», admitía a su excompañero Jenson Button, encargado de hacer las entrevistas a pie de circuito. «Es increíble. Siete años, pero finalmente lo hemos conseguido. Estuve cerca en un par de carreras, pero no fue suficiente. En Sochi fue la última posibilidad. Pensaba que con neumático rojo podía liderar, pero no he podido. Y con Checo (Pérez) ha estado muy apretado. Estoy muy contento por el equipo, con Esteban (Ocon) quinto. Ha sido un buen domingo», resumía el asturiano.

Alonso estaba contento, no solo por su resultado, sino por lo importante que es para el equipo. La labor del muro de Alpine fue clave: «Me iba guardando medio segundo por vuelta en las últimas 15 vueltas. En el último sector me iba guardando porque me dijeron que no empujase por miedo a que explotase el neumático. Y yo preguntaba: '¿Pero Pérez va a llegar o no?' Y yo estaba un poco mosca porque no me decían nada. Yo pensaba: 'Saben que va a llegar y me va a adelantar y no me dicen que tire para que no me explote el neumático y el cuarto es un buen resultado como equipo'. Yo ya dudaba de la comunicación del equipo», desvelaba sonriendo en alusión a ese final de infarto. «Yo he vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más y 2022 nos ofrece un 'reset' en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa, que no hemos hecho bien nuestro trabajo. No es como este año, que era una continuación del año pasado. Sin 2021 no hubiera estado listo para 2022. Hubiera tenido que tener un período de transición», señaló, agradecido a todos los que han confiado en el plan.