El Jerez buscará sorprender en la pista del Inter B. MANUEL DELGADO
Fútbol sala

El GL Bolaños sufre su primera derrota casera ante el Alcorcón

Este domingo juega el Jerez en la cancha del filial del Movistar Inter

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:47

Comenta

La 13ª jornada en el grupo 4 de Segunda B resultó nefasta para el Grupo López Bolaños, que perdió su primer partido como local en ... lo que va de temporada. Y lo hizo de forma sorprendente, teniendo en cuenta el buen nivel mostrado en las anteriores jornadas que le había asentado en la segunda plaza en solitario. Además, se enfrentaba a un Alcorcón que pelea por despegarse de la zona peligrosa de descenso y acumulaba varias jornadas sin ganar. Pero el equipo madrileño venció 1-3 con dos tantos casi consecutivos dentro del último minuto de juego, lo que dio más dramatismo a la derrota fontanesa.

