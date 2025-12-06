El GL Bolaños sufre su primera derrota casera ante el Alcorcón

La 13ª jornada en el grupo 4 de Segunda B resultó nefasta para el Grupo López Bolaños, que perdió su primer partido como local en ... lo que va de temporada. Y lo hizo de forma sorprendente, teniendo en cuenta el buen nivel mostrado en las anteriores jornadas que le había asentado en la segunda plaza en solitario. Además, se enfrentaba a un Alcorcón que pelea por despegarse de la zona peligrosa de descenso y acumulaba varias jornadas sin ganar. Pero el equipo madrileño venció 1-3 con dos tantos casi consecutivos dentro del último minuto de juego, lo que dio más dramatismo a la derrota fontanesa.

El GL Bolaños se había adelantado mediada la primera parte con un gol de Fede, que logró neutralizar el Alcorcón también superado el ecuador del segundo periodo. A partir de ahí, el tira y afloja de unos y otros se intensificó hasta ese fatídico último minuto para el conjunto de Víctor Pecero que recibió la remontada para asombro de todos.

Incomprensible derrota después de haber sido superior y sobre todo de haber malogrado numerosas ocasiones claras como para haber sentenciado el encuentro incluso mucho antes de que el adversario consiguiera empatar. Perdonaron demasiado los fontaneses y lo pagaron muy caro. Lección que aprender para el futuro.

Por su parte, el Jerez Futsal afronta el choque ante el Inter B (13.30 horas) con la ilusión de dar un susto al joven rival madrileño, inmerso en la lucha por acomodarse en la zona de playoff. Los jerezanos llevan tres derrotas consecutivas que les han hundido en la última posición, pero confían en poder hacer daño para sacar algo positivo en este desplazamiento.