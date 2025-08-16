Reforzar el eje de la zaga, prioridad del Badajoz en el mercado

M. Gª Garrido Badajoz Sábado, 16 de agosto 2025, 21:45 Comenta Compartir

A tres semanas de que el grupo extremeño de Tercera RFEF inicie su andadura, el Badajoz apura para realizar los retoques postreros de una plantilla bastante perfilada pero a la que le resta alguna pincelada.

La dirección deportiva sigue rastreando el mercado con la prioridad, sobre todo, de reforzar el eje de la zaga, una zona del campo en la que la lesión de Jesús Sánchez está obligando a cargar de minutos a los pocos efectivos disponibles. Una situación que cuenta con un referente cercano, ya que el curso pasado el canterano blanquinegro retrasó su posición desde la medular para contrarrestar las bajas y la escasez de jugadores específicos en los centrales.

Adri Escudero y Javier Lobato cubren el perfil izquierdo, pero en el diestro es donde carece de opciones Juan Marrero, que ya ha manifestado en varias ocasiones que sus anhelos pasan por contar con algún futbolista más que pueda desenvolverse en ese rol. Con Jesús Sánchez fuera de combate, aunque llegará a tiempo para el debut liguero, la ausencia también de Gorka Iturraspe ha mermado mucho las variantes del preparador valenciano en el centro del campo, donde de momento Gus Quezada y Fran Miranda se quedan como únicas piezas disponibles del primer equipo.

Jorge Barba ha centrado en algunos momentos su posición pasando a ocupar la sala de máquinas, como en el último choque frente al Pueblonuevo, función que no es nueva para el atacante malagueño, que posee experiencia en esos menesteres.

No se descarta que en los últimos compases de la ventana estival de fichajes haya algún movimiento más, sobre todo dependiendo de lo que ocurra con David Grande, que ni siquiera entró en la convocatoria del compromiso del pasado jueves en Pueblonuevo y tiene muchas papeletas para salir.