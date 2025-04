Oliver Sierra: «No vamos a ganar siempre»

El Badajoz frenó en seco su marcha triunfal por la Tercera extremeña ante el otro colíder del grupo. En Cáceres se dejó sus primeros ... puntos y se quedó por primera vez sin marcar esta temporada. El equipo blanquinegro se mantiene líder y sigue invicto, pero ya no cuenta sus partidos por victorias y goles.

Los pacenses afrontaban su primera salida del curso y se trajeron un punto en uno de los campos más complicados del grupo. El Diocesano también vio cortada su racha victoriosa con ese empate sin goles y ya no queda ningún equipo con pleno de triunfos en la Tercera extremeña. Luis Oliver Sierra trataba de dar valor al punto conseguido a pesar de significar el primer pinchazo de la temporada. «Somos muy buenos, pero los rivales también. No vamos a ganar siempre. Forma parte del fútbol. No va a ser una fiesta. Va a ser un año muy duro, vamos a empatar y perderemos algún día y hay que saber gestionarlo». Aunque después de cómo se torció el partido tras la expulsión de Ginés González, el técnico blanquinegro considera que cuando no puedes ganar no perder es un mal menor. «Ahora piensas que hemos perdido dos puntos, pero igual mañana hemos ganado uno». Sobre el hecho de jugar con diez los últimos minutos Oliver Sierra desvió el foco en la procedencia del árbitro, aunque parte de un dato erróneo porque en el caso de Picón Domínguez es natural de Zafra. «Teniendo en cuenta que son de Almendralejo, han estado perfectos. No soy de aquí y no sé qué tipo de rivalidad. Cuando Bermúdez se va solo y le traban por detrás es expulsión, cuando se enzarzan dos futbolistas siete veces y solo echan al tuyo, cuando pierden 27 minutos y añaden solo 5... pues nada. No pasa nada. Me sorprende porque tal y como está este grupo y esta temporada llama la atención que nos manden un árbitro de una localidad de 30.000 habitantes».

El Badajoz también se atascó de cara a la portería contraria. Su artillería pesada se vio bloqueada y por primera vez no dio en el blanco. «En los puntos fuertes nuestros no les hemos hecho ni cosquillas», admitía.

En cuanto al corte del suministro de luz en el Nuevo Vivero desde la semana pasada, Oliver Sierra frivolizó sobre la situación. «No me he reído más en una semana de trabajo que esta semana con estos chicos. Fuera parecía que era la guerra de Corea». Y señaló a los medios por alimentar las desgracias. «Este club debe 3 millones de euros y ha bajado dos categorías en dos años. Han cortado la luz y más cosas que harán. A nosotros nos da igual. Fomentáis unas actitudes de un montón de gente que odia al club. A nosotros no nos afecta. A los jugadores les importa absolutamente cero entrenar sin luz y ducharse con las luces de los móviles».

«No nos vamos a ir»

El preparador aragonés reconocía la pesada carga que arrastra el club por las deudas, pero descarta que el grupo que lidera su familia tire la toalla. «Situación crítica desde hace un año. Económica, institucional y futbolísticamente. No nos vamos a ir. No pretendo estar toda mi vida en Badajoz, pero no voy a estar ni diez minutos menos de lo necesario hasta que el club salga de aquí. Quien me quiera sacar que se siente». E insistía en quitarle importancia a estar sin electricidad varios días. «Me da igual estar sin luz, sin agua y sin césped, jugaremos en barro o a oscuras, no pasa nada. Hay gente con mucho interés de que este club se entierre. De aquí a mayo queda muchísimo y tengo para todos».

El club ya ha presentado el recurso contra la solicitud de liquidación por parte de la Seguridad Social por impagos.