Los 'niños' del Badajoz piden paso

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 28 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Badajoz celebró este miércoles en Puebla de la Calzada el día del niño en una feria de goles para cerrar el penúltimo compromiso de la pretemporada con una holgada victoria (0-6). Aitor Giles, Daniel Losada, Sergio Uriarte, Pelu, Mamadou Savane, Alfonso Chaves, Iván García, Raúl Tamudo, Jairo Bas y Mamadou Aliou, futbolistas del 'B' y del Juvenil, se lucieron en una ocasión 'pintiparada' para ellos.

Juan Marrero aprovechó para dar protagonismo a varios chavales de la Academia, especialmente en la segunda parte, para repartir cargas y completar una plantilla muy mermada por las lesiones de Iturraspe y Jesús Sánchez, que siguen en sus respectivos procesos de recuperación, unido al exceso de kilómetros que acumulan piezas claves. Sobre todo en el caso de los dos hombres llamados a ser diferenciales en la punta de lanza, Borja Domingo y Álex Alegría (tampoco estuvieron Lobato ni Jorge Barba), que no se vistieron de corto para y se quedaron fuera de la convocatoria.

Esa circunstancia concedió la titularidad a Pablo Rodríguez, ausente en las últimas citas por unas molestias que arrastraba dejando huérfano de recambios en la zona de vanguardia a los pacenses. Teniendo en cuenta, además, que hace apenas unos días se anunció la salida de David Grande, que en cualquier caso llevaba semanas en la cuerda floja y su participación fue testimonial o ni siquiera aparecía en la lista.

En los 45 minutos iniciales, el único 'cachorro' de la manada titular fue Uriarte, pero el banquillo estaba trufado de talento por pulir, con solo Álex Galán y Sergio Tienza como integrantes de la primera plantilla. Bermu rompió las tablas con la ejecución de una falta cuando casi se llegaba al interludio. Nada hacía presagiar el frenesí que se desató tras el paso por vestuarios, pero el tanto de Barrena, que se estrenaba como realizador, pocos minutos después de la reanudación reactivó una revolución juvenil auspiciada por los cambios de Marrero, que puso sobre el tapete la nueva hornada blanquinegra con una oleada de cambios con media hora aún por disputarse. Y la exprimieron al máximo. Un tanto de bella factura de David Calles evidenciaba la superioridad de los visitantes, que no levantaron el pie del acelerador con la diana de Raúl Tamudo.

Había mucho que demostrar y todos querían aportar a la causa. Y se notó. Pese a que el contexto invitaba a la relajación y a reservar esfuerzos, el Badajoz siguió empujando y, fruto de ello, anotaría el quinto en una desafortunada acción de un defensor poblanchino que se introdujo el balón en su propia portería tras un saque de esquina de Álex Galán. Hubo tiempo para redondear la goleada con la firma de Jairo Bas, que cerraba la cuenta.

Un triangular para acabar

El Badajoz afronta el epílogo de su preparación con el triangular que jugará este sábado frente al Villafranca y al Extremadura en el horizonte. Aunque la atención de los aficionados se centra en los movimientos en las oficinas tras las marchas de David Grande y Dani Cordero. El eje de la zaga, el flanco defensivo y el ariete son las posiciones más necesitadas.

Temas

CD Badajoz