Lanuspe deja sin opciones a Joaquín Parra

En la entidad blanquinegra se sigue trabajando en el plano institucional para encauzar todos los frentes abiertos que tiene en las semanas venideras. Uno de ... los movimientos ha sido la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas, prevista para el 12 de septiembre, donde se expresa, aunque no de forma literal, que se va a recurrir a una 'operación acordeón', que consiste en reducir el capital social para una posterior ampliación por compensación de créditos.

Esto significa que el valor nominal de cada una de las acciones se reducirá a diez céntimos, siendo el valor actual de 120 euros. Se aumenta el capital porque se aumenta el número de acciones, pero no se desembolsarán en la cuenta del club para la suscripción de estas, sino que serán suscritas a cambio de la renuncia a ese importe por parte del acreedor del club. Una vez que se sabe todo lo que conlleva este movimiento, es inevitable pensar el por qué y el para qué. En estas cuestiones entra en escena Joaquín Parra, antiguo propietario de la entidad al que aún se le tienen que efectuar los pagos por la compraventa de sus acciones. En septiembre de 2024 estaba fijado el penúltimo plazo de la compra del Badajoz a la sociedad de Joaquín Parra cifrado en 350.000 euros.

La propiedad actual, Lanuspe, anunció la solicitud de una moratoria que prorrogaba este pago por seis meses. Una vez cumplido este tiempo, a finales del mes de marzo de este año, el club se pronunció expresando que no efectuaría dicho pago hasta que el órgano judicial se pronunciara sobre su solicitud. Tras muchos vaivenes, se acerca de nuevo el mes de septiembre, donde está fijado que se efectúe el último pago, cifrado en la misma cantidad del anterior, sumando un total de 700.000 euros.

No es casualidad que la junta convocada sea unos días antes de que se cumpla el plazo para efectuar este pago, ya que, analizando la situación en la que quedará el club a nivel económico una vez que se aprueben todos los puntos recogidos en el orden del día, el empresario sevillano quedaría en una situación de clara inferioridad con respecto a Lanuspe. En el caso de que Lanuspe no cumpla con dichos plazos, tras ese reajuste de acciones pendiente de aprobación, la participación de Joaquín Parra quedaría en menos del 1%, aunque también hay que resaltar que, con la situación actual del empresario, estas acciones serían decomisadas por el juzgado. tal y como dictaminó el Juzgado de Instrucción Nº6 de Málaga en 2022.

Este porcentaje tan poco significativo permitiría al grupo Lanuspe seguir siendo socio mayoritario del club. Además de dejar a Joaquín Parra en fuera de juego ante un posible regreso, cabe resaltar que esta operación permite al club reducir su deuda. Por último, otro escenario que evita la actual propiedad del club es que se vea inmerso en causa legal de disolución, figura jurídica que permitiría a acreedores reclamar las deudas a los administradores de la sociedad.