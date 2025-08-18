HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora
Tribuna del Nuevo Vivero durante un partido. J. V. Arnelas
Tercera RFEF

Lanuspe deja sin opciones a Joaquín Parra

El poder accionarial del empresario sevillano ante un posible regreso será de menos del 1% con los reajustes propuestos por la actual propiedad

Daniel Soleto

Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:17

En la entidad blanquinegra se sigue trabajando en el plano institucional para encauzar todos los frentes abiertos que tiene en las semanas venideras. Uno de ... los movimientos ha sido la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas, prevista para el 12 de septiembre, donde se expresa, aunque no de forma literal, que se va a recurrir a una 'operación acordeón', que consiste en reducir el capital social para una posterior ampliación por compensación de créditos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  6. 6 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  7. 7 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  8. 8 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  9. 9 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  10. 10 Rebollar es la población que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lanuspe deja sin opciones a Joaquín Parra

Lanuspe deja sin opciones a Joaquín Parra