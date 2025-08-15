Borja Domingo y Bermúdez afinan la melodía ofensiva del Badajoz

Muchas de las opciones de que el Badajoz alcance el culmen de sus expectativas en la temporada 2025/26 pasan por el entendimiento entre ... dos jugadores vertebrales en el proyecto: Bermúdez y Borja Domingo. Y este jueves dieron una buena muestra de su conexión y la capacidad para generar peligro y asociarse. El conjunto blanquinegro sigue adoleciendo de cierta contundencia en los últimos metros para desnivelar las contiendas, pero va afinando la puntería con la mira telescópica apuntando al 7 de septiembre en el debut liguero en Tercera RFEF frente al Azuaga.

El extremo pacense fue el gran protagonista del 'bolo' frente al Pueblonuevo anotando un doblete que dio el triunfo a la escuadra que dirige Juan Marrero, con la colaboración directa del ariete valenciano, invirtiendo los roles y ejerciendo de asistente en los dos tantos, demostrando sus cualidades en la parcela ofensiva, más allá de su olfato realizador, sobradamente contrastado. No en vano, finalizó el pasado curso con 10 goles en 17 partidos.

De esta manera se rompía la sequía imperante hasta la fecha en los compromisos veraniegos del Badajoz, que únicamente había contabilizado una diana, obra de Antonio Pavón en el triunfo por la mínima ante el Villanovense.

Restan apenas unas tres semanas para el inicio de la competición y tanto Borja Domingo como Bermu destacan la evolución del grupo y la dureza que impone en las sesiones el preparador blanquinegro, «una pretemporada fuerte, como son las de Marrero, nos va a exigir lo máximo, son de muchos días de trabajo e intensidad y el equipo responde muy bien y va asimilando los conceptos. Creo que va a ser buen año y podremos cumplir el objetivo», manifestaba el ariete de Requena.