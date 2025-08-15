HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bermu conduce el balón en el duelo de pretemporada ante el Cacereño. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

Borja Domingo y Bermúdez afinan la melodía ofensiva del Badajoz

El ariete valenciano asistió al extremo pacense, que anotó un doblete para desatascar el ataque blanquinegro ante el Pueblonuevo

M. Gª Garrido

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:18

Muchas de las opciones de que el Badajoz alcance el culmen de sus expectativas en la temporada 2025/26 pasan por el entendimiento entre ... dos jugadores vertebrales en el proyecto: Bermúdez y Borja Domingo. Y este jueves dieron una buena muestra de su conexión y la capacidad para generar peligro y asociarse. El conjunto blanquinegro sigue adoleciendo de cierta contundencia en los últimos metros para desnivelar las contiendas, pero va afinando la puntería con la mira telescópica apuntando al 7 de septiembre en el debut liguero en Tercera RFEF frente al Azuaga.

