El Badajoz da un paso al frente contra el Pueblonuevo

El Badajoz encuentra sensaciones positivas en su cuarto duelo amistoso frente al Pueblonuevo (0-2). Gracias a un doblete de Bermúdez, y ... con los jugadores de arriba inspirados y participativos, los blanquinegros sacaron el partido adelante con solvencia.

En los primeros minutos de encuentro fue el Badajoz quien llevó la voz cantante y quien quiso asentarse en el campo del equipo rival.

En el minuto 3, un balón largo desde la línea defensiva botó cerca de Borja Domingo, quien amagó bien ante los centrales locales y habilitó a Bermu para que apareciera y que, tras un sombrerito a uno de los defensores, dejara al guardameta vencido abriendo el marcador.

Tras el tanto, el conjunto visitante continuó con su dominio con numerosos saques de esquina y acercamientos gracias a las intervenciones de Álex Alegría de cabeza, que habilitaban a sus compañeros en la parcela ofensiva.

Cuando se cumplía la primera media hora, una gran acción individual de Borja Domingo en el costado derecho y un posterior pase a Bermúdez que remató de primeras al palo corto ampliaría distancias a favor de los de Juan Marrero para irse 0-2 al ecuador del encuentro.

En el descanso, el técnico blanquinegro aprovechó para mover fichas e introducir en el campo a Pavón en lugar de Barre, Gustavo por Miranda y Tienza por Alonso. El Badajoz trató de profundizar por el perfil derecho, donde se encontraba Antonio Pavón, y una de las ocasiones más claras vino gracias a un centro del jugador de Monesterio que posteriormente Alegría intentó rematar sin éxito de chilena. La primera ocasión de peligro del Pueblonuevo vino tras un error defensivo de Lobato, al que le faltó contundencia en el duelo, pero Tienza atrapó con solvencia.

La ocasión más clara de los blanquinegros en el segundo tiempo nació de los pies de Borja Domingo, que logró esquivar a los dos centrales, pero el disparo no fue preciso y se fue a la derecha de la portería. El encuentro terminó con una gran intervención de Sergio Tienza.

El próximo amistoso del conjunto de Marrero será el próximo 20 de agosto frente al Quintana, de nuevo a domicilio.