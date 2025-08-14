HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Jarilla remite pero Extremadura pide más medios para enfrentar la simultaneidad de fuegos
Acción del duelo entre el Pueblonuevo y el Badajoz. CD Badajoz
Tercera RFEF

El Badajoz da un paso al frente contra el Pueblonuevo

Un doblete de Bermu permite a los de Marrero reencontrarse con el gol y con la victoria con una versión mucho más efectiva en ataque

Daniel Soleto

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:24

El Badajoz encuentra sensaciones positivas en su cuarto duelo amistoso frente al Pueblonuevo (0-2). Gracias a un doblete de Bermúdez, y ... con los jugadores de arriba inspirados y participativos, los blanquinegros sacaron el partido adelante con solvencia.

