Un grupo de aficionados protestó a las puertas del Nuevo Vivero por la gestión de Lanuspe. José Vicente Arnelas
Tercera RFEF

Semana clave en el Badajoz tras otro episodio surrealista

El club cuenta con unos días para sortear el descenso administrativo ante una coyuntura con más interrogantes que explicaciones

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:50

Al enésimo acto de funambulismo se consumó la infamia más absoluta. Tras meses de bailar claqué sobre un alambre financiero quebradizo, el Badajoz se ... precipitó este domingo a un abismo administrativo que le ha costado que se le compute como derrota el partido inaugural del curso ante el Azuaga y se le resten tres puntos a su casillero. Pero si persiste en su osadía de caminar al borde del precipicio, ya no habrá red de seguridad y perderá la categoría, tal y como recoge el artículo 80 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol en los supuestos de una segunda incomparecencia.

