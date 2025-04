Rubiales relaciona su beso a Jenni Hermoso con la amnistía

Colpisa Miércoles, 13 de diciembre 2023, 13:16 | Actualizado 15:57h. Comenta Compartir

Luis Rubiales, expresidente de la FEF, continúa defendiendo el mismo discurso que tiene establecido desde que España se proclamara campeona del mundo femenino el pasado agosto. A través de una entrevista en el canal de Youtube del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, el ex dirigente del ente federativo se reafirma en lo que había dicho hasta ahora en toda la polémica del beso no consentido a Jenni Hermoso, acusando a la futbolista de mentir, al igual que al resto de la selección femenina de fútbol. «Miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente», asegura sobre la delantera del Pachuca mexicano.

Inhabilitado por la FIFA y pendiente de juicio, Rubiales asegura que el Gobierno promovió que se hablara de su caso y aumentó la repercusión para tratar de evitar que se hiciera de la amnistía. «Mi caso, durante dos o tres meses, es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas más importantes», dice durante una entrevista en la que añade que «la amnistía es una vez en la separación de poderes: Lo lamentamos prácticamente todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no lo entienden. Es un sinsentido todo».

Respecto al resto de futbolistas de la selección femenina de fútbol, el ex presidente de la FEF se ha reafirma en sus declaraciones previas al afirmar que se querían 'cargar' al por aquel entonces seleccionador español, Jorge Vilda: «Querían su cabeza, entonces como yo no se la di y con Jorge hemos sido campeones del mundo, creo que vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron que con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza». En la entrevista, Rubiales reitera que el beso a Jenni Hermoso fue «consentido»: «Le pregunté y me dijo 'vale'. Pero los medios de comunicación tienen la orden de decir que no lo era».

Para Rubiales «la demagogia ha ganado la partida, por ejemplo en el tema de la igualdad. ¿Tenemos que trabajar para que más mujeres accedan a puestos? Sí, pero no había ninguna vicepresidenta de la FEF hasta que yo llegué. ¿Tenemos que trabajar para que aquellos que maltratan sean condenados? Sí, pero también para que las denuncias falsas no vuelvan a ocurrir. La igualdad no es que la voz de una mujer valga más que la de un hombre, ni al revés».