Las 20 claves de la proposición de ley de amnistía

Es la proposición de «ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». El grupo proponente, el PSOE, aspira a que se tramite por procedimiento de urgencia. Tiene 16 artículos y 22 páginas, aunque la mitad del texto, en realidad, es una larguísima exposición de motivos en la que el legislador trata, con todo tipo de explicaciones, de justificar la legalidad de la supuesta norma.

La ley de amnistía que el PSOE pretenden aprobar con la aquiescencia de sus socios de investidura abre la puerta al borrón judicial, no solo de todas la causas con algún tipo de conexión con el 'procés' entre el 1 de enero de 2012 y este 13 de noviembre de 2023 -incluidas la causa de terrorismo contra los CDR o Tsunami (en la que está incluidos, entre otros, Carles Puigdemont o Marta Rovira)-, sino al carpetazo inmediato de los sumarios que el independentismo denomina 'lawfare', la supuesta guerra sucia judicial desde el Estado contra militantes y simpatizantes secesionista, y que incluye a algunas de las personas y colaboradores más cercanas del expresident huido en Bélgica. Eso sí, no queda claro si los policías imputados por las cargas del 1-O quedan excluidos del olvido. Sea como fuerte, los jueces tendrán que archivar las causas antes de dos meses y los recursos no suspenderán los procedimientos de desaparición de los delitos. Estos son los 20 puntos clave del texto registrado este lunes en el Congreso de los Diputados:

Exposición de motivos

1 Existen precedentes

La proposición de ley insiste en presentar la amnistía como parte de la tradición jurídica española. «La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977», apunta el documento.

2 La figura de la amnistía existe en Europa

El Grupo Socialista subraya que esta figura «se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica». Y en particular citan a Italia, Francia o Portugal «que han aplicado esta medida en diversas ocasiones».

3 Está amparada por Europa

El texto intenta conjurar uno de los grandes miedos del PSOE y sus socios: el no de Europa. Por ello, sostienen que una amnistía estaría amparada por la legislación europea, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía, fijando como límite las graves violaciones de los derechos humanos».

4 Marco temporal

En la exposición de motivos ya se fija el periodo amnistiable: hechos cometidos entre el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», y el 13 de noviembre de 2023. En el artículo 1, en ámbito objetivo, se insiste en esa horquilla.

5 Luz verde al 'lawfare'

En esa misma exposición de motivos ya se abre la puerta a la amnistía a hechos no relacionados directamente con el 'procés' en los que estén involucrados los más cercanos colaboradores de los líderes independentistas. El texto, obviamente, no cita el anglicismo 'lawfare' (guerra sucia del Estado a través de la justicia) que no es no es un concepto jurídico, pero cita expresamente que la amnistía se aplicará a todos aquellos que hayan prestado «asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables (del 'procés')». Es una clara referencia a los asesores, policías y abogados que forman parte del equipo de Puigdemont en Waterloo. A lo largo del artículo 1 insiste en abrir el abanico de posibles amnistiados al máximo.

6 'Reencuentro' con Cataluña

El texto socialista abunda en la idea de Pedro Sánchez de la necesidad de la amnistía, no solo para el 'reencuentro' con Cataluña, sino también para evitar futuras e hipotéticas revueltas. La amnistía es un «paso necesario para superar las tensiones y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población». «Unas consecuencias, además, que podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales».

7 Por el bien de España

La amnistía es por el bien de España –arguye el texto- que afirma que el borrón judicial es «en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generarun contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España».

8 No solo basta la ley

Afirma el grupo socialista que la «aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo».

9 España, Estado de derecho

El proponente socialista se adelantan a las críticas que apuntan que aprobar una amnistía es tanto como asegurar que hasta ahora España no es una democracia. «A pesar de la amnistía, hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho».

10 La Constitución no prohíbe la amnistía

«La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente», afirma el corpus normativo, que además sostiene que «forma parte del pacto fundacional de la democracia española».

El articulado

11 Cualquier grado de preparación

El artículo primero del texto, tras fijar la horquilla temporal de la amnistía (2012-2023) y abrir el abanico al máximo de acto amnistiables (incluido el olvido de los delitos de personas ajenas al procés pero cercanos a los cabecillas), certifica que los hechos que desaparecen son todos «cualquiera que sea su grado de ejecución, incluidos los actos preparatorios, y cualquiera que fuera la forma de autoría o participación».

12 ¿Excluidos los policías?

La propuesta registrada deja en el limbo a los 45 agentes de la Policía Nacional que están procesados por un juzgado 7 de Barcelona por las cargas del 1-O, que están imputados por lesiones y trato degradante», ya que el articulado excluye de la amnistía «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes», siempre que estos «superen un umbral mínimo de gravedad». Esta coletilla es totalmente interpretable. Sí podrían verse beneficiados los 23 policías y guardias civiles imputados en Girona solo por un delito de lesiones por las cargas de aquel domingo.

13 Incluye a los CDR y Tsunami

Para incluir la amnistía a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) ya procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional y a los otros doce cabecillas de Tsunami Democràtic a los que el juez Manuel García Castellón acusa también de terrorismo (incluidos Puigdemont y Rovira), los proponentes socialistas recurren a un ardid para intentar no levantar ampollas en el Europa. Se excluyen de la amnistía los «actos tipificados como delitos de terrorismo (…) siempre y cuando haya recaído sentencia firme». No ha habido hasta ahora ninguna condena por terrorismo en el procés, por lo que todos son amnistiables.

14 Salvar reticencias económicas de la UE

Para evitar que Europa trate de fiscalizar el perdón por el mal uso de fondos europeos, se excluyen también «los delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE».

15 Extinción completa de los delitos

La amnistía, y así los recogen hasta cinco artículos (del 3 al 8) de la ley (todo el título segundo), va a producir la extinción de total y absoluta de la responsabilidad penal, administrativa o contable: excarcelaciones, eliminación de antecedentes, fin de las órdenes de busca y captura, sobreseimiento libre, alzamiento de medidas cautelares, reintegración de derechos empleados sancionados, eliminación de notas negativas a esos funcionarios… Además, la Fiscalía de oficio podrá pedir en cualquier causa el fin de la misma en aplicación de la amnistía

16 No habrá indemnizaciones

El texto trata de blindar las arcas del Estado frente a reclamaciones por daños y perjuicios a los encausados o encarcelados. «La amnistía (…) no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna. Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa.

17 Fin de las responsabilidades civiles solo en trámite, no las ejecutadas

El articulado fija que quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas (también las del Tribunal de Cuenta) que están tramitándose, pero no la ya «ejecutadas», declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada.

18 Tramitación preferente y urgente

El articulado mete prisa a los tribunales para aplicar la amnistía cuanto antes. Ordena que los jueces que apliquen el borrado judicial «con carácter preferente y urgente» y en cualquier caso en un «plazo máximo de dos meses». Y los recursos, en cualquier caso, no «no tendrán efectos suspensivos».

Disposición adicional primera

19 Modificación del Código Penal

Modificación del Código Penal en su artículo 130 para incluir que la «responsabilidad penal se extingue» también por la «amnistía».

Disposición adicional segunda

20 Modificación de la Ley del Tribunal de Cuentas

Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para fijar que «quedarán exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados en los términos en los que se establezca en la ley. »

