El partido más difícil para el Mérida hasta ahora

El más difícil hasta ahora no porque sea a las 15.30 horas, un horario totalmente inusual por el Romano, o por el rival que ... le visita, una de las mejores canteras de España que el curso pasado militó en Segunda A. El partido más difícil porque, por primera vez desde que arrancó todo allá por mitad de julio, Sergi Guilló va a tener seis bajas y quebraderos de cabeza a la hora de conformar, no sólo el 'once', sino también el plan con los cambios en la segunda parte.

Faltan dos sancionados y cuatro lesionados, pero lo más trascendente es que faltan tres defensas casi titulares. Sólo están disponibles el central Bonaque y el lateral Felipe Alfonso. Así que las tres opciones son estas, de más a menos probable: Prevedini o Saúl del Cerro de central zurdo, Felipe Alfonso por dentro y Charbel González en el lateral derecho o defensa de cinco con dos carrileros largos. Porque, como ya avanzó en la previa el técnico emeritense, Sergi Segura será el lateral izquierdo. «No pienso para este partido en la idea inicial de cinco defensas con dos carrileros largos, pero cuando estamos jugando, a veces el juego nos lleva a hundirnos atrás y utilizar a un extremo de lateral. Tengo ya decidido el 'once' desde el jueves y el plan lo tengo claro en mi cabeza, y aunque en la estructura no haya cinco defensas, podemos colocarnos con cinco porque hundimos a un carrilero, como ya hemos hecho en partidos anteriores con Doncel o Liberto», explicó en la previa Sergi Guilló. Luego ya en la segunda mitad, en el caso que haya que ejecutar otro plan o darle refresco al equipo, empezarán a notarse el resto de ausencias. Sin Miki Muñoz, en la medular tendrán que repartirse minutos Raúl Beneit y Pablo Ganet; sin Álvaro Juan, no hay más extremos puros que los propios Liberto Beltrán y Doncel; y sin Mizzian, el único recambio de Javi Eslava es Pablo García. Y paren de contar. «Quitando el partido de la semana pasada en Marbella, venimos de una buena línea que tenemos que recuperar. Los jugadores están con moral, sabiendo que lo que viene ahora es un rival muy potente que tiene menos puntos de los que merece». También bajas amarillas Se refiere Sergi Guilló al filial del Villarreal, el curso pasado en Segunda y este año con un inicio dubitativo en Primera Federación. En la zona media baja de la tabla, los amarillos sólo han ganado un partido de seis: en casa ante el Recreativo por la mínima. El resto han sido cuatro empates y una derrota, hace tres jornadas en Antequera. «Ellos han cambiado su forma de jugar de inicio de temporada a ahora. El Villarreal varía su salida de balón porque tiene mucha calidad: puede iniciar con cuatro o últimamente con tres, como el primer equipo. Y ahí nosotros no podemos presionar de la misma forma arriba que abajo. Es una decisión que tenemos que tener clara: si vamos a presionar más arriba, tenemos posibilidades de estar más cómodos que si nos meten atrás, porque ellos tienen jugadores de calidad y tendremos que ajustarnos», explica Guilló. El técnico amarillo, el experimentado Miguel Álvarez, no podrá contar con los lesionados Álex Forés, Dani Requena y Jordi Ortega. Además, Marcelino se ha llevado al Santiago Bernabéu a Pau Navarro y Pau Cabanes, que podrían llegar al Romano si no tienen minutos con el primer equipo. «El Mérida es uno de los equipos que ha dominado muchos registros desde muy pronto, pero creo que nosotros podemos competir muy bien en Mérida. Tenemos que dar una mejor versión que en Algeciras», apuntó en la previa el técnico del filial groguet. Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Prevedini o Del Cerro, Sergi Segura; Beneit o Ganet, Juanjo, Busi; Liberto Beltrán, Doncel y Javi Eslava. - Villarreal B Iker Álvarez; Joseda, Espigares, Ives, Arnau Solá, Cristo Romero; Thiago Ojeda, Rodri Alonso, Geralnik; Víctor Moreno y Eyong. Árbitro Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz.

Estadio y hora Romano José Fouto (15.30).

Ellos también tendrán que jugar a las 15.30 horas. «Es el horario que menos me gusta de todos», ha reconocido Sergi Guilló. «Y encima tenemos dos partidos en casa a esa hora. Pero no tiene que ser excusa para hacer un buen partido. Me preocupa más el rival. Tenemos todo controlado con Juancho y el nutricionista: los jugadores saben lo que tienen que tomar. Desayuno y comida fuerte y algo más temprana, pero vamos a responder bien».

