El Mérida tendrá seis bajas ante el Villarreal B

Tras verlo repetido en casa, a Sergi Guilló le gustó aún menos el último partido de su equipo en Marbella. «Es que no estuvimos bien», ... reconoce sin la intención de ponerle ni un solo paño al asunto. «No fuimos capaces de llevar a cabo el plan: teníamos cosas entrenadas que luego no fuimos capaces de hacerlas en el partido y fuimos un equipo muy inferior a lo que estábamos siendo hasta ahora. He visto los errores, muchos de ellos individuales, más allá de las presiones, y se los hemos enseñado durante la semana a los chicos. Todos estuvimos por debajo de nuestro nivel, incluido yo. Y hay que hacérselo saber al vestuario. Pero tenemos ganas de poner remedio esta semana».

Eso sí, esta jornada el equipo emeritense sufrirá las bajas de hasta seis de sus futbolistas. Y uno de ellos, Pablo Ganet, ha arrastrado molestias durante la semana (si bien estará disponible ante el filial del Villarreal). Nunca hasta el momento había sufrido tal plaga de bajas el cuerpo técnico de Sergi Guilló, quien reconoce que, por el contexto, será el partido más difícil hasta la fecha. «Pero tenemos una plantilla larga». Los dos centrales titulares del domingo pasado, Luis Pareja y Eliseo Falcón, están sancionados. Y en la enfermería, el lateral zurdo Mario Climent, el mediocentro Miki Muñoz, el extremo Álvaro Juan y el delantero Mizzian. Pero el técnico del Mérida ya tiene claro quiénes van a jugar este domingo. Sergi Segura arrancará en el lateral izquierdo, Saúl del Cerro o Prevedini serán la pareja de Bonaque en el centro de la defensa y el resto, más o menos, serán los mismos. «También podríamos poner por dentro a Felipe Alfonso, que ya ha jugado ahí durante toda la pretemporada», subraya Guilló. De ser así, Charbel González debutaría como titular en el lateral diestro. «Tenemos muchas opciones para salvar esta circunstancia», reflexiona el técnico emeritense. «Por ejemplo, en el lateral izquierdo, Sergi (Segura) podría haber jugado ya en jornadas anteriores, pero el nivel de Mario Climent ha sido muy alto. De hecho, el puesto en el que más dudas tenía en la primera jornada era ese. Podría haber elegido a cualquiera. Sergi está preparado, con confianza y sabemos que hará un buen papel». Fue el único titular que desveló Sergi Guilló en la previa del choque. Por lo demás, el cuerpo técnico emeritense espera que el extremo talaverano Álvaro Juan ya esté disponible, al menos para entrar en la convocatoria, el próximo fin de semana ante el Antequera. Y preocupa mucho más la situación de Miki Muñoz, lesionado por un golpe en la segunda jornada que aún no acaba de sanar. «Se le resiste la lesión», explica el entrenador. «Se ha hecho una resonancia esta semana porque sigue notando que le duele en la zona. No le absorbe del todo la sangre y se la van a quitar para ver si ya para la próxima semana tiene mejores sensaciones».

