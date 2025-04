El Mérida protagoniza el partido de la jornada del sábado

Por dinero gastado, hay un Ceuta-Intercity. Por historia, estadio y aficiones, tenemos un Recreativo-Murcia. Pero tal vez por propuestas de juego, el partido ... más interesante de la jornada sea el Antequera-Mérida de este sábado. Los emeritenses están en playoff de ascenso, los antequeranos tienen tan solo dos puntos menos con un partido por jugar (el aplazado en su día ante el Marbella, que se disputará el próximo miércoles), y sin embargo el duelo pone, no por lo que diga la clasificación, sino por cómo se muestran ambos equipos sobre el terreno de juego.

«No creo que termine 0-0», pronostica el técnico emeritense, Sergi Guilló. «A los dos equipos nos gusta mucho el trato con balón. Ellos ponen más el foco ahí, nosotros en cambio somos más presionantes. Se va a ver un buen partido, de goles, porque ambos conjuntos tomamos riesgos». El Mérida viene de sus partidos más titubeantes del curso, ante Marbella y Villarreal B; y el Antequera, por su parte, de tres jornadas sin ganar y dos de los últimos nueve puntos en juego. «Va a haber momentos para los dos equipos, pero si nosotros somos valientes les vamos a poner las cosas difíciles. Si no, pues seremos sometidos: ellos tendrán posesiones más largas, pero cuando tienen el balón es para hacerte daño de verdad».

Pero ha viajado tranquilo el cuerpo técnico emeritense porque «ha sido una de las mejores semanas de entrenamiento que hemos hecho». ¿Por? «En los dos últimos partidos no nos estábamos atreviendo como a principios de temporada. El choque en Marbella nos hizo daño en ese sentido. Yo quiero que mi equipo tome más riesgos y sea más valiente con balón. En los últimos partidos, dudábamos en el tema de los apoyos, no la queríamos de verdad, habíamos bajado un poquito… Y esta última semana ha sido de atrevernos de verdad, porque no pasa nada si la perdemos. Sabemos cómo defender y atacar este partido porque lo hemos preparado muy bien».

Vuelven Álvaro Juan y Miki

Respecto al último partido, Sergi Guilló pierde a Pablo Ganet (con su selección) y Charbel González (que sufre una rotura en el isquio y estará hasta diciembre de baja), pero recupera a los sancionados Eliseo Falcón y Luis Pareja y a los lesionados Miki Muñoz y Álvaro Juan, que podrían reaparecer en la última media hora de partido.

«Aunque choque un poco lo que voy a decir, porque lleva muchos partidos de baja, Miki podría jugar hasta de inicio si quisiéramos, porque la lesión no ha sido complicada. Solamente que no le absorbía el líquido. Con Álvaro tenemos que tener más cuidado, porque es veloz y explosivo y no le podemos dar más de media hora». El extremo talaverano lleva entrenando bien desde finales de la semana pasada y supone, de momento, un recambio de lujo para Doncel y Liberto.

Ficha: Antequera CF: Jero; Fomeyem, Recio, Iván Pérez, Juanmi; Lanzini, Chema Núñez, Luismi; Biabiany, Siddiki y Obounet.

Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón o Luis Pareja, Sergi Segura; Saúl del Cerro o Beneit, Juanjo Sánchez, Busi; Doncel, Liberto y Javi Eslava o Pablo García.

Árbitro: Víctor Pérez Peraza, del comité canario.

Estadio y hora: El Maulí (18.30).

Por lo demás, aunque reconoce tener algunas dudas para el 'once' inicial, los focos recaen en el eje de la defensa (tres centrales para dos puestos), el pivote posicional (Beneit o Saúl del Cerro) y la punta de ataque (Eslava o Pablo García). Para el resto de posiciones, apuntan los titulares de siempre.

En El Maulí aguarda un espejo del Mérida: entrenador tan joven como atrevido, propietario extranjero con ambiciones y estilo de juego que mira más hacia la portería contraria que hacia la suya (aunque sea uno de los equipos menos goleados del grupo). Tiene la única baja por lesión de Iván Rodríguez, pero la presencia de un viejo conocido de la afición romano como Iñaki Elejalde, quien tan solo ha podido disputar 59 minutos porque comenzó lesionado la temporada.

«El Mérida es un rival muy agresivo sin balón, algo que me gusta, porque provocan las cosas y es de los que buscan. Será un partido de poder a poder que evidenciará que el fútbol es un espectáculo. Si los que vienen no se divierten, es que algo estaremos haciendo mal», coincide desde Antequera Javi Medina. El único condicionante será el agua: lloverá mucho este fin de semana por Antequera y el césped está recién sembrado.