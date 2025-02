La gran grieta del Mérida

Hace una semana, en Alicante ante el colista, el Mérida pudo celebrar por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas. Hoy, sin embargo, tras ... el 1-4 en el Romano ante el Real Murcia, el equipo de Sergi Guilló engancha por primera vez este curso dos derrotas seguidas. Aún así, los emeritenses siguen estando mucho más cerca del playoff de ascenso que del descenso: a dos puntos está el Sevilla Atlético y a seis el Algeciras, su próximo rival (sábado, 18.00 horas) que abre los puestos de descenso.

«No hago cuentas. Estamos ahí arriba, que es donde tenemos que estar», reflexionó sobre el asunto el técnico del Mérida minutos después de la primera derrota de la temporada como local. «Nosotros lo tenemos muy claro y no nos salimos del guión: el objetivo final lo marcará nuestro día a día. Pero yo sigo con la misma ambición de soñar con los puestos de arriba, no voy a cambiar mi discurso en absoluto. Tenemos mucha Liga por delante para volver a ser un equipo muy competitivo, mejor de lo que hemos sido hoy… aunque no hemos competido mal ante el Murcia, lo que pasa es que teníamos enfrente a un buen rival».

En las últimas jornadas, los favoritos han cogido velocidad de crucero. El Murcia ya se ha puesto líder, el Ibiza no se ha dejado ni un solo punto desde que ganó 3-0 al Mérida, el Ceuta encadena doce partidos sin perder y Sevilla Atlético y Real Madrid Castilla ya han despertado. La única plaza de privilegio al alcance, a día de hoy, parece ser la última, porque del cuarto hacia arriba ya le sacan seis y siete puntos al conjunto emeritense.

No obstante, si la ambición del Mérida quiere seguir apostando por luchar por la zona noble de la tabla, el equipo debe de ser muchísimo más regular a domicilio y mejorar considerablemente en defensa. Salvo el Betis Deportivo, los de Sergi Guilló son el equipo que más goles ha recibido en 25 jornadas: 39 en total. Y los ha recibido de todas las maneras.

Ante el Real Murcia, en segundas jugadas tras defender bien las primeras y por despistes groseros en el descuento porque el partido ya estaba perdido; ante el Intercity, por falta de intensidad y concentración en acciones avisadas; ante el Alcorcón, en acciones a balón parado; ante el Marbella, en un centro lateral; ante el Sevilla Atlético, en una jugada mal cerrada en el segundo palo… etcétera, etcétera. Sólo en una de las últimas veinte jornadas, el Mérida ha mantenido su puerta a cero. Y no será porque el cuerpo técnico ha probado y cambiado.

Empezaron jugando como pareja de centrales Bonaque y Falcón; a partir de la jornada cinco, entró Luis Pareja, que se alternó en el puesto con Falcón y Bonaque; en algunas jornadas, se incrustó en el eje de la zaga Saúl del Cerro, compartiendo espacio con Pareja; y desde el mercado de invierno, el indiscutible en esa zona del campo es Ismael Athuman, que ya ha compartido posición con Bonaque, Pareja y Falcón este último domingo.

Pero la explicación se reduce, simple y llanamente, a la idea de juego del club: «podríamos habernos quedado más seguros en nuestro campo, sin atacar tanto, pero hemos querido ser verticales y valientes para buscar la victoria. Esta vez no lo hemos conseguido, pero seguiremos en la misma línea de arriesgar y ser valientes», reiteró este último domingo Sergi Guilló. «Por ejemplo, Pablo Ganet nos da más que nos quita. Hoy le caerán críticas porque pierde el balón en la jugada del penalti, pero quiero el Pablo que arriesga, que nos ha dado mucho en otros partidos. Yo no le voy a reprochar nada».

«Así que hoy nos toca estar jodidos», finalizó su valoración el técnico del Mérida. «pero tenemos que pensar en revertir este último partido y en ganar fuera de casa. Tengo una plantilla fuerte a nivel mental y ya han demostrado muchas veces que vamos a competir en el próximo partido».