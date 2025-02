El líder rompe el Romano

Sergi Guilló: «Hemos sido inferiores»

Aunque el técnico del Mérida reconoció que su rival mereció la victoria, también reivindicó que su equipo no había competido mal ante el nuevo líder del grupo. «En el primer tiempo ellos han tenido más dominio y sensación de peligro, pero sin demasiadas ocasiones. Nosotros algo hundidos, porque nos costaba ajustar esa posición de Isi Gómez cuando se abría. Lo hemos corregido en la segunda parte, pero se han encontrado el gol en una jugada que no era la más clara. A partir de ahí, han dado un paso atrás, conformándose con el 0-1, y nosotros hemos dado dos hacia adelante. Han sido nuestros mejores minutos en el partido hasta el penalti. Y luego ha estado mal cómo hemos terminado el partido, eso no puede pasar».

Sobre ese tramo en el que el Mérida ha sido superior, Guilló tenía bien claro por qué: «En otros partidos anteriores hemos buscado la victoria y nos ha salido bien con esos goles al final. Hoy no nos hemos conformado con el empate. Podríamos habernos quedado más seguros en nuestro campo, sin atacar tanto, pero hemos querido ser verticales y valientes para buscar la victoria. Esta vez no lo hemos conseguido, pero seguiremos en la misma línea de arriesgar y ser valientes».