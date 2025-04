El Mérida detesta los años nuevos

El Mérida comenzó el 2025 fiel a su última tradición. Es decir, perdiendo. Como lo ha hecho siempre en su primer partido del año desde ... que ascendió a Primera Federación. Y encima alarga su agonía como visitante, porque no es capaz de ganar lejos del Romano desde que lo hiciera allá por la segunda jornada en Sanlúcar. Un triunfo en nueve salidas. Esta vez al equipo de Sergi Guilló le condenó la segunda parte, tras una primera tan aseada como igualada. Pero tras el descanso, otra vez la falta de contundencia a la hora de cerrar las transiciones le condenó nuevamente a domicilio.

Llegó al partido el Mérida con la cesión del lateral zurdo sub23 ex del Badajoz, Edu Sánchez, en el bolsillo (lo oficializarán Barcelona y Mérida en las próximas horas) y con la primera titularidad del curso de Dani Vicente bajo palos (en detrimento de Palomares, apercibido de sanción y con un proceso vírico a cuestas durante la semana) y lo terminó frustrado y con una nueva derrota a domicilio. No, los meses de enero nunca le han sentado bien al cuadro emeritense.

Y eso que la primera parte, a pesar de ser algo conservadora, no hacía presagiar el desenlace final. Dentro de la frialdad de los primeros minutos, todo fue tan igualado como alternado. Aunque el que más peligró generó fue el Sevilla Atlético. Primero con una falta de entendimiento entre Bonaque y Dani Vicente que acabó con la amarilla al cancerbero emeritense y la falta peligrosa en el pico del área a los dos minutos de juego, luego con un tiro desde la frontal desviado de Antonetti en el 13' y después con una falta desde el balcón del área en el 22' que lanzó durísima Oso y que, si hubiera cogido puerta, hubiera acabado en gol.

Al Mérida, por su parte, le faltó finalizar sus jugadas de ataque. Pisó área contraria las mismas veces que el Sevilla, pero no atinó jamás con el pase definitivo. De hecho, la ocasión más peligrosa de los emeritenses, después de su mejor jugada del partido, fue un casi autogol de Castrín a centro de Liberto en el 32'.

Sevilla Atlético Alberto; Darío, Castrín, Ramón Matrínez, Hormigo; Rivera (Jalade, 66'), Manu Bueno, Oso (Alexandro, 91'), Di Massimo (Alexis Ciria, 76'): Antonetti (Ibrahima Sow, 83') y Mateo Mejía (Sierra, 91'). 1 - 0 Mérida AD Dani Vicente; Felipe Alfonso, Bonaque (Pareja, 66'), Falcón (Saúl del Cerro, 76'), Sergi Segura; Pablo Ganet, Raúl Beneit (Jack Beer, 82'), Busi (Miki Muñoz, 66); Doncel (Pablo García, 66'), Liberto y Javi Eslava. Goles: 1-0, Min. 62: Antonetti.

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas, del comité madrileño. Amonestó a los emeritenses Dani Vicente y Luis Pareja y a los hispalenses Rivera y Dario.

Incidencias: Alrededor de 2.000 espectadores en el estadio Jesús Navas (Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros), 150 de ellos emeritenses.

En la segunda parte le fue mucho peor, aparte de porque la igualdad se rompió del bando sevillista, porque encajó el gol de la derrota. Y gracias… porque pudo haber encajado algunos más. El gran resquemor es que el tanto de Antonetti llegó justo después de la gran jugada de Liberto Beltrán que pudo suponer el 0-1, pero el extremo emeritense cruzó demasiado en el mano a mano con Alberto Flores tras su gran cabalgada individual. En ese ida y vuelta, el Sevilla Atlético encontró la superioridad en el segundo palo y, en un rechace afortunado, castigó al Mérida.

Pero quitando esa grandísima ocasión de Liberto Beltrán, muy poco del conjunto de Guilló tras el descanso. Le costó llegar y crear ocasiones y encima dio muchas facilidades en las transiciones al filial hispalense. El debutante Dani Vicente fue tal vez el mejor de su equipo con dos salvadas en dos manos a mano claros. Con las piernas frescas de los cambios y la urgencia del resultado, el equipo apretó en los instantes finales, pero apenas inquietó al guardameta rival. Y, una salida más, acabó frustrado. Por la derrota y porque sabe que, al menos fuera de casa, tiene que ganar en contundencia defensiva para igualar su imagen como local.