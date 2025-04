Pedro Porro: «No diría que es injusto, aunque te quedas con esa espina»

Sonreír cuando la cabeza quizás te pide todo lo contrario es uno de los mayores ejercicios de resiliencia. Lo demuestra estos días Pedro Porro (Don ... Benito, 1999) que mantiene la sonrisa incluso ante las bromas que, con inocencia infantil, hacen sobre su ausencia en la Eurocopa los más pequeños de su campus. Es probable que nadie contara con su presencia en esta tercera edición, que se celebra hasta el viernes en su localidad natal, porque todos daban por hecho que el extremeño estaría con España en su primera cita internacional. Pero no lo quiso así Luis de la Fuente.

–Tercera edición ya de campus.

–Es un paso grandísimo. Se trata de formar a los niños, darle unos valores, que me conozcan de cerca y me vean con ilusión, eso es lo que me enorgullece.

–¿Qué le aporta Don Benito en un año como este que no ha terminado como quería?

–Sobre todo, energía. Estoy con mi familia, mi gente, desconectas… Aunque también te toca entrenar, pero cuando terminas sigues estando con tu gente. Tengo mis días de vacaciones que me voy fuera, pero es un gusto volver a Don Benito.

–¿Cómo es su día a día en estas 'vacaciones'?

–Intento levantarme temprano y desayunar. Después trabajo algunos ejercicios que me envía mi preparador físico y también echo alguna pachanga de pádel con los amigos. Lo que sea para estar también un poco desconectado del fútbol porque ya luego te pegas todo el año concentrado al 200% en eso.

–¿Ganas de pretemporada?

–Volvemos el 6 de julio y la verdad es que sí, con muchas ganas. Es una temporada muy ilusionante y tengo ganas de empezar.

–Y con regreso a Europa.

–Estuvimos fuera el año pasado y este año nos clasificamos para Europa League, esperamos que salga lo mejor posible.

–La temporada ha sido muy diferente a la pasada, ya está más asentado y quizás más arropado por afición, vestuario, cuerpo técnico y club.

–Sí, ha sido un año muy bonito en lo individual, pero también un poco decepcionante en lo grupal porque es un grupo muy bueno y creo que merecíamos mejores cosas, pero era un proyecto nuevo, entrenador nuevo… Cuando un entrenador llega a un club de una dimensión así, también te cuesta todo. Pero ya se ve que es un entrenador espectacular, ojalá lo siga siendo por muchos años.

–¿Qué le ha aportado Ange Postecoglou?

–Sobre todo, mucha confianza, que para mí es lo más importante. Desde que comenzó la temporada me dio esa confianza que venía también teniendo en el Sporting, creo que esa es la clave. Y, como decías antes, me he sentido más arropado y ahora la gente sabe a qué fútbol juegas.

–¿Y cómo ha sido esa 'reconversión' a lateral invertido?

–Cuando al principio me metía por ahí dentro, estaba más perdido… (risas). Pero todo es adaptarse y ahora ya me encanta, es una gran manera de jugar, sin olvidarse de que tienes que defender porque eres lateral.

–Ha vuelto también la vena goleadora.

–Y eso que esperaba terminar la temporada sin goles (risas). Estaba jugando bien y no me preocupaba eso, pero al final terminé con cuatro goles y siete asistencias, que son números muy buenos. Hay que seguir y ojalá el año que viene sea mejor.

–En uno de sus mejores años, ¿decepcionado por no estar con España en la Eurocopa?

–Obviamente te jode, porque llevas un año entero trabajando. Es fútbol, pero te encuentras un poco decepcionado porque tenía una ilusión muy grande de representar a mi país en una Eurocopa. Iba a ser la primera vez, pero toca seguir trabajando. Sigo a la selección desde fuera y espero que lo lleven lo mejor posible, estoy viendo un buen nivel.

–¿Le ha dado muchas vueltas?

–Sí, también he sacado mis conclusiones, pero cada persona es un mundo; ellos tendrán su opinión y yo tengo la mía. Lo más importante es que respeto la decisión que tengan. Además, tengo jugadores como Jesús Navas y Carvajal por delante; a veces, la gente piensa que es muy fácil, pero al fin y al cabo, ellos están compitiendo en Primera División.

–¿Le pareció injusto?

–No diría eso, pero sí que pensé que iba a ir, también porque fui a los amistosos contra Colombia y Brasil. Pero no diría que es injusto porque todos los jugadores que están ahí se lo merecen por una cosa o por otra, aunque te quedas con esa espina. Yo tengo que hacer mi trabajo y nadie me va a quitar la ilusión, ya lo he dicho desde pequeño. Pero no lo llamaría injusto porque eso sería quitar mérito a los jugadores que están ahí, que se lo merecen.

–¿Y la relación con Luis de la Fuente?

–Es muy buena, hemos trabajado muchos años juntos en la sub-21, de la que fui capitán. No tengo ningún problema con él y la decisión que tome me va a parecer bien; pero me hubiese gustado ayudarle estando allí. Mi relación no va a cambiar por esto.

–¿Confía en que llegue la oportunidad?

–Sí, si sigues trabajando, creo que a cada uno le llega siempre la recompensa.

España «Veo a una España muy confiada, eso es lo principal, y creo que haremos un buen papel»

De la Fuente «No tengo ningún problema con él, pero me hubiese gustado ayudarle estando allí»

–¿Cómo ve a España como aficionado?

–No me gusta verlo desde fuera, ni siquiera desde el banquillo, porque me comen los nervios. Pero veo a una España muy confiada, eso es lo principal, y creo que haremos un buen papel.

–Es tiempo de Eurocopa, pero también de mercado, ¿seguirá en el Tottenham?

–Sí, tengo contrato hasta 2028 y estoy concentrado en volver a la pretemporada y hacerlo lo mejor posible.

–¿Más contento aún con esa decisión de firmar por los Spurs?

–Sí, obviamente, al principio son muchas las dudas, pero como he dicho muchas veces: A mí me sueltan en una cárcel y me hago dueño de ella. Estoy adaptado, muy bien y espero que con el paso de los meses y los años iré todavía a mejor.

–Ha ayudado el vestuario.

–Todos me han ayudado desde que llegué. Eric Dier, Harry (Kane), Son… También los nuevos, como Brennan (Johnson) con el que tengo muy buena relación. Bryan (Gil) que es como un hermano para mí y Cuti, Gio (Lo Celso), Rodri (Bentancur)… Son importantes en mi día a día, comemos muchas veces juntos y hemos hecho una familia muy grande, que para mí es importante. La adaptación está siendo muy buena, incluso el idioma, que era lo que pensaba que peor iba a llevar.

–Conoce ya las ligas de España, Portugal e Inglaterra, ¿cómo es el nivel?

–Cada liga tiene sus cosas. Para mí, ahora mismo, la Premier es la mejor liga del mundo y es fruto del trabajo que llevan haciendo durante muchos años. Aunque es verdad que después ves partidos en los que se enfrentan equipos ingleses y españoles y no hay tanta diferencia. Cada liga es un mundo, pero para mí es un orgullo muy grande jugar en la mejor liga del mundo.