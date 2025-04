Pedro Porro: «Si el seleccionador tenía otras opciones, es respetable»

Estrella Domeque Don Benito Jueves, 20 de junio 2024, 18:46 | Actualizado 19:03h. Comenta Compartir

No le ocurre a menudo, pero este jueves era uno de esos días en los que a Pedro Porro no le hubiera gustado estar en ... su Don Benito natal. El futbolista del Tottenham presentaba la tercera edición de su campus y lo hacía en una fecha en la que muchos pensaban, incluido él, que estaría en Alemania y no en Don Benito. «La verdad es que sí me habría gustado estar hoy en otro sitio, pero es cosa del fútbol, tengo que hacer mi trabajo y lo otro no depende de mí», dice, aún apenado, sobre su ausencia en la Eurocopa.

Tras una temporada excelsa en la Premier League, el lateral diestro confiaba en que esta sería su primera gran cita internacional, así lo mostraba tras el anuncio de la lista de Luis de la Fuente que le dejaba fuera, pese a que Pedro Porro estaba «muy ilusionado, porque trabajas un año entero para ello, pero si el seleccionador tenía otras opciones es respetable». Pese a no perder la sonrisa, lo cierto es que se quedaba sin palabras al hablar de lo que había supuesto: «Los que me conocen saben que estoy... Bueno, ahí voy». Aunque lejos de Alemania, Pedro Porro sí que está siguiendo a la selección y no se vio sorprendido por ese primer triunfo contra Croacia: «Sé el grupo que hay, el trabajo que hay detrás y lo que hay dentro; los veo bien y confiados, eso es bueno para todos». Insiste en que le habría gustado terminar la temporada de otra forma, pero su balance con el Tottenham es positivo tras clasificarse para la Europa League. Para compensar su ausencia en la Eurocopa, Pedro Porro encontrará el cariño de los más pequeños en este campus que comienza el día 24 y para el que ya se agotaron hace días las 75 plazas.

Temas

Fútbol