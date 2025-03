Mbappé acelera la maquinaria de Real Madrid y PSG

La decisión de Kylian Mbappé de dejar el PSG a partir del 30 de junio ha provocado un terremoto gigantesco en el panorama ... futbolístico. El jugador más cotizado del planeta desde 2018 abandonará la jaula de oro en la que residía con todas las comodidades posibles y un proyecto diseñado a su imagen y semejanza con el propósito de alcanzar, a cambio, los logros deportivos que hasta ahora le han venido siendo esquivos en París.

Desde que aterrizara en el Parque de los Príncipes en 2017, el palmarés de Mbappé contabiliza cinco Ligue 1 (ganó otra anteriormente con el Mónaco), dos Copas de la Liga, tres Copas de Francia y cuatro Supercopas de Francia, amén del Mundial que levantó con la selección francesa en 2018. Conquistó también el Golden Boy y el Trofeo Kopa, pero lo más cerca que estuvo de alzar el Balón de Oro fue ese tercer puesto al que quedó relegado en la última edición del galardón que entrega France Football, por detrás de Messi y Haaland. En la Champions, apenas un subcampeonato, en 2020, cuando el Bayern cercenó sus sueños de coronarse en Lisboa. Harto de tantos sinsabores, y consciente de que estaba perdiendo foco, opta por dar un giro a su carrera ejecutando un movimiento que ha acelerado la maquinaria de los dos clubes entre los que ha venido debatiéndose durante siete años.

Real Madrid y PSG trabajan frenéticamente para adaptarse al nuevo escenario que ha configurado el prodigioso atacante. Todos los indicios apuntan a que la entidad de Chamartín culminará esta vez el fichaje de un futbolista que ha constituido su principal obsesión en los últimos años, pero si algo ha enseñado este culebrón interminable es que todo es posible hasta que no haya nada firmado. Y pese a que el deseo de Mbappé de vestir la camiseta del Real Madrid parece ser flagrante al fin, la negociación, a buen seguro, será tortuosa.

Mbappé percibe 72 millones de euros brutos anuales en el PSG, una cantidad que dista de la que está dispuesto a poner sobre la mesa Florentino Pérez. El mandatario pensaba tirar la casa por la ventana en 2021 y en 2022, pero la situación ha cambiado. El buen funcionamiento del equipo que entrena Carlo Ancelotti y la instalación de Vinicius y Bellingham entre los próceres futbolísticos a nivel deportivo y comercial sitúan al Real Madrid en una posición más fuerte a la hora de negociar con el astro galo.

En Chamartín piensan que tienen la sartén por el mango, pero eso no quiere decir que Fayza Lamari vaya a vender barato el pase de su hijo. El Real Madrid sabe cómo se las gasta esta dura negociadora, que tratará de sacar la mayor tajada posible. Sobre la mesa estará una oferta suculenta, pero alejada del salario que Mbappé percibe actualmente. Crucial resultará también la negociación sobre los derechos de imagen, de los cuales el Real Madrid quiere asegurarse un porcentaje para ayudar en la amortización de la operación que el clan de Bondy intentará reducir todo lo posible.

En cualquier caso, Mbappé tiene otros clubes dispuestos a entrar en acción y puede utilizar dicha baza para elevar la factura. En la Premier League observan los acontecimientos con expectación, aunque conscientes de que el Real Madrid está en la pole. «Parece que ha escogido un camino diferente», reaccionó Mikel Arteta cuando le preguntaron este viernes si el Arsenal podía sumarse a la puja.

Luis Enrique echa balones fuera

Mientras tanto, desde el PSG se preparan para capear la tormenta. Nasser Al-Khelaïfi lleva meses diseñando un plan para proteger al club parisino en caso de que Mbappé diese la espantada. Una vez conocida la decisión del astro, el dirigente catarí tendrá que acelerar las operaciones.

Cabe recordar que el PSG ya acometió el pasado verano numerosos fichajes en el frente ofensivo. Dembélé, Asensio, Barcola, Kang-in Lee, Kolo Muani y Gonçalo Ramos, entre otros, aterrizaron en el Parque de los Príncipes para escoltar a Mbappé y cubrir las salidas de otros futbolistas como Messi o Neymar. Además, incidió en la necesidad de alejarse del modelo galáctico que no le ha funcionado para centrarse en construir un verdadero equipo en el que la voz cantante la lleven valores en auge como Zaïre-Emery o Xavi Simons, hoy cedido en el Leipzig.

Labios sellados «El club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son las que tienen que hablar» Luis Enrique Entrenador del PSG

La marcha de Mbappé, en cualquier caso, invitará seguramente a Al-Khelaïfi a intentar dar un golpe de efecto en el mercado. Tiene dinero para ello y la salida de Mbappé le ahorrará más de 200 millones anuales, puesto que al salario que percibe se añaden 60 millones relativos a la prima de renovación que firmó fraccionada en tres pagos y otros 90 millones correspondientes a la prima de fidelidad que debían abonarle si continuaba en París a partir del 1 de julio de este año. De ahí que los gigantes del Viejo Continente se hayan puesto en guardia.

La prensa francesa ha comenzado a poner nombres sobre la mesa. Victor Osimhen (Nápoles), Rafael Leao (Milan) o Bernardo Silva (Manchester City) son algunos de los más relevantes, pero no los únicos. L'Equipe habla también del interés que tiene Luis Enrique por contar con los servicios de Gavi, al que dio la alternativa en la selección española.

Cualquier movimiento se llevará a cabo entre bambalinas, pero a nadie se le escapa que el PSG vive bajo un régimen de excepción a cuenta de la salida de Mbappé. «Hasta que las partes implicadas no digan nada, yo no voy a decir. Cuando hablen, os daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses, y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son las que tienen que hablar», se limitó a señalar Luis Enrique este viernes.