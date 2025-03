Mbappé comunica al PSG que se va este verano

Óscar Bellot Madrid Jueves, 15 de febrero 2024, 17:49 | Actualizado 23:50h. Comenta Compartir

Nuevo capítulo en el culebrón interminable que protagoniza Kylian Mbappé. El crack de Bondy trasladó el martes a Nasser Al-Khelaïfi su decisión de abandonar el PSG a final de temporada, poniendo así término a una relación de siete años con el equipo del Parque de los Príncipes. La charla entre ambos se produjo en el centro de entrenamiento del PSG en Poissy la víspera del duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante la Real Sociedad.

El campeón del mundo con Francia en 2018 renunciará, por tanto, a firmar un nuevo contrato con la entidad parisina, que echó la casa por la ventana en el verano de 2022 para mantenerlo en sus filas convirtiéndole en el futbolista mejor pagado del mundo y estaba dispuesta a hacer saltar la banca de nuevo para que siguiese siendo su buque insignia.

Mbappé se comprometió hace unos meses con Al-Khelaïfi a que el dirigente catarí sería el primero en conocer la decisión que debía adoptar sobre su futuro y ha cumplido su promesa. El atacante no ha informado al presidente del PSG sobre cuál será su destino a partir del 30 de junio, pero el Real Madrid es el mejor situado tras siete años de guiños mutuos, aunque sin concreción hasta la fecha.

«No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto entre caballeros y no se trata de dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado», argumentó en su día Al-Khelaïfi, que mantuvo un duro tira y afloja con el atacante durante el pasado verano, cuando incluso llegó a apartarle de los entrenamientos del PSG como medida de presión para forzarle a renovar el astronómico contrato que rubricó en mayo de 2022, después de dejar con la miel en los labios al Real Madrid.

Dura negociación Mbappé percibe un salario de 72 millones de euros brutos al año en el PSG, una cantidad a la que no parece dispuesto a llegar el Real Madrid

Mbappé se comprometió entonces a seguir en el PSG hasta el 30 de junio de 2024, aunque dicho acuerdo incluía una cláusula que le permitía extender el contrato de forma unilateral por otro año. Pero el futbolista renunció a activar dicha cláusula el pasado verano, lo que disparó las alarmas de Al-Khelaïfi. El desencuentro del presidente del PSG con su estrella marcó el aterrizaje de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes, si bien ambos bandos acabaron estableciendo una 'entente cordiale' que permitió reconducir la situación de forma que nadie saliese perjudicado.

De acuerdo con Le Parisien, el contrato que firmó Mbappé con el PSG en 2022 estipulaba un salario de 72 millones de euros brutos al año. Una cantidad a la que había que añadir una prima de renovación de 180 millones de euros fraccionada en tres pagos y otra de fidelidad cada final del mercado que decidiese continuar en el PSG que se repartía de la siguiente manera: 70 millones de euros brutos en 2022, 80 millones en 2023 y 90 millones en 2024.

Siete años de cortejo

Cabe recordar que desde el 1 de enero de este año, el atacante ya era libre de negociar con cualquier postor, al encontrarse dentro de la recta final de su contrato. Novias, desde luego, no le faltan. Encabezando el cortejo se encuentra el Real Madrid, que lleva desde 2017 intentado cerrar su fichaje pero siempre se ha encontrado con un muro insalvable.

Primero fue el miedo del futbolista a que la presencia de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema le impidiese abrirse paso en el equipo con el que dijo soñar desde que era un niño. Y después se interpusieron las elevadas pretensiones económicas de su madre y agente, Fayza Lamari, una dura negociadora con la que deberán verse las caras Florentino Pérez y José Ángel Sánchez a fin de que el romance acabe esta vez en boda.

El deseo de Florentino Pérez, cuyo propósito era que Mbappé moviese ficha primero para no arriesgarse a sufrir un nuevo rechazo, pasa por no alterar demasiado la escala salarial del Real Madrid, donde ningún futbolista rebasa en estos momentos los 15 millones de euros netos por campaña. La oferta será atractiva e incluirá una suculenta prima de fichaje, pero no alcanzará las cifras que el Real Madrid estaba dispuesto a poner sobre la mesa en 2022 porque los blancos consideran que ahora negocian desde una posición más fuerte. También será clave el reparto de los derechos de imagen. A la expectativa se mantienen otros clubes como el Liverpool que también han soñado con reclutarle en el pasado, aunque Le Parisien aseguraba este jueves que su destino será el Real Madrid.