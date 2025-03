El Madrid golea al Valencia en dos actos separados por la polémica

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 8 de enero 2022, 00:14 | Actualizado 23:31h. Comenta Compartir

Vinicius está de vuelta. Para el Real Madrid es una gran noticia, teniendo en cuenta que alguna duda parece haberse cernido sobre el entorno blanco después de la derrota en Getafe y una sufrida victoria ante el Alcoyano en el debut madridista en la Copa del Rey. No es que se trate de una tendencia, para eso hacen falta más partidos, pero lo cierto es que el líder ya nota de cerca la presencia del Sevilla como perseguidor por el campeonato, a cinco puntos, con un partido menos y el convencimiento entre las huestes de Lopetegui de que esta puede ser la gran oportunidad de aspirar a ganar la Liga.

Después de un partido en Alcoy que dejó la sensación de que la segunda unidad está aún lejos de los teóricos titulares y el llamamiento al orden de Ancelotti tras el descuido en el Coliseum, donde según el preparador italiano su equipo «todavía estaba de vacaciones», el Madrid necesita recuperar el tono ante el Valencia para evitar cualquier tipo de alarma. En el recuerdo aquella segunda temporada de Carletto en el banquillo blanco -2014-15-, cuando un equipo que iba viento en popa se cayó tras el parón navideño.

Aquella trayectoria descendente comenzó precisamente contra el Valencia, entonces en una visita a Mestalla. Fue el primer partido del año 2015 para el Madrid, que cedió en la ciudad del Turia tras dos goles de Barragán y Otamendi que dejaron en nada el inicial de Cristiano Ronaldo. Es por tanto el conjunto che un rival del que Ancelotti no se fía un pelo, al que su equipo se impuso en la visita de la primera vuelta pero con dos tantos de Vinicius y Benzema en el tramo final, con más pegada que dominio.

«No se puede decir que haya dependencia de Vinicius. Ha hecho una gran primera parte de la temporada y nos ha ayudado a ganar partidos, como Benzema, pero es demasiado hablar de eso en el Madrid. Está de vuelta y nos va a ayudar», explicó Ancelotti en referencia al regreso del que ha sido uno de los pilares de un prolífico Madrid, resentido con su ausencia en los últimos partidos.

Ahora recupera el Madrid a sus dos puntales en ataque, el francés tras descansar en Copa y el brasileño después de superar la covid, que le apartó de los dos primeros compromisos blancos de 2022. Asensio tiene muchas posibilidades de ser la tercera punta del tridente ofensivo, la del costado derecho, después de su tanto en Alcoy saliendo desde el banquillo y toda vez que Hazard y Rodrygo tampoco terminaron de convencer partiendo de inicio. En el centro del campo los focos apuntan de nuevo al trío ya legendario formado por Casemiro, Modric y Kroos, con el croata fresco después de ser reservado ante el Alcoyano y el alemán también descansado tras disputar apenas el cuarto de hora final del duelo.

Bale, 'expediente X'

Bajo palos regresará el indiscutible Courtois después de la oportunidad a Lunin y mientras que Militao y Alaba doblan esfuerzos tras no rotar el centro de la defensa en el torneo del KO Lucas Vázquez y Mendy relevarán a Nacho y Marcelo en los laterales. Todo ello con las bajas de Jovic, aislado con covid, y Carvajal, Mariano y Bale, con problemas físicos. El galés sigue protagonizando un 'expediente X' más de cuatro meses después de vestir de blanco por última vez y consume su etapa final como madridista de forma casi anónima. «Tiene un problema en la espalda, que está cargada, y no se encuentra bien. Hasta que no esté al cien por cien no se le puede utilizar», explicó Ancelotti su ausencia.

Por su parte, este Valencia de Bordalás al que la derrota ante el Espanyol en la tarde de Nochevieja frenó una destacable progresión tiene la baja de Hugo Duro, canterano madridista y goleador valencianista en la ida. Son duda hasta el último momento Carlos Soler, tocado después de un golpe en el duelo de Copa ante el Cartagena, además de Gabriel Paulista, Foulquier y Lato.

El Real Madrid recuperó el paso firme en Liga después del tropiezo en Getafe con el que estrenó 2022. Lo hizo en un duelo ante el Valencia escenificado en dos actos separados por la polémica. El primero duró casi hasta el descanso y presentó un encuentro muy disputado, en el que dominó el conjunto blanco sin doblegar a un adversario firme y solvente. Cuando ya se vislumbraba la pausa sin goles se produjo la jugada de la discordia, en un penalti de Alderete a Casemiro más que dudoso. A partir de ahí ya no se volvió a saber del equipo de Bordalás, totalmente diluido por la polémica y finiquitado por un doblete de Vinicius antes del tanto del honor de Guedes y la guinda, el segundo de Benzema.

Salió intenso el Valencia, sin miedo al escenario, pero fue Militao, que le cogió gusto a lo del gol en Alcoy, el que gozó de la primera buena ocasión del partido. Se aprovechó el central brasileño del golpeo de seda de Kroos a balón parado y cabeceó demasiado centrado pero peligroso para Cillessen. Iba muy abajo el balón y el guardameta neerlandés rechazó como pudo el remate.

Los equipos que no tienen reparo alguno en dejar toda la iniciativa de juego al rival y son solventes táctica y físicamente replegados en su propio campo, caso de este Valencia, han sido una constante tortura para el Madrid esta temporada. Le pasó con el Sheriff en Champions, con Osasuna, Cádiz o Getafe. El conjunto de Bordalás contenía el ímpetu atacante blanco y conseguía que el reaparecido Vinicius no interviniese demasiado. El brasileño es pieza clave en este conjunto de Ancelotti por méritos propios. De sobra se pudo comprobar en los dos primeros compromisos madridistas del año, en los que su ausencia por covid resultó trascendental. Curiosamente, se mostró de inicio en una suerte poco habitual entre sus virtudes, un remate de cabeza ligeramente desviado.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Nacho, min. 87), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Ceballos, min. 71), Casemiro (Camavinga, min. 71), Kroos, Asensio, Benzema (Isco, min. 89) y Vinicius (Valverde, min. 87). 4 - 1 Valencia Cillessen, Piccini (Iranzo, min. 77), Alderete, Diakhaby, Gayà, Hélder Costa (Koba Lein, min. 66; Manu Vallejo, min. 83), Wass, Guillamón, Guedes, Musah (Cheryshev, min. 66) y Maxi Gómez (Marcos André, min. 66). Goles: 1-0: min. 43, Benzema, de penalti. 2-0: min. 52, Vinicius. 3-0: min. 61, Vinicius. 3-1: min. 76, Guedes. 4-1: min. 88, Benzema.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Casemiro, Militao, Piccini, Musah, Mendy y Cheryshev.

Incidencias: Partido de la jornada 20 en Primera disputado en el Santiago Bernabéu ante 40.617 espectadores.

Transcurría el duelo por la media de hora de juego, francamente igualado, cuando el Madrid comenzó a encontrar los espacios. Lo hizo en la primera oportunidad para la velocidad de Vinicius, que se topó con el cuerpo de Alderete. También en un remate de Asensio que desbarató Cillessen. En apenas unos minutos, el juego ya se había inclinado completamente en dirección al área visitante, con más de una decena de remates blancos.

Ya parecía haber superado lo peor de la tormenta la embarcación valencianista, tras un disparo al larguero de Modric, cuando Casemiro forzó con un robo y una carrera plena de potencia un penalti discutible de Alderete. El poco querido por el madridismo Hernández Hernández entendió que el central paraguayo dejó la pierna atrás, zancadilleando al centrocampista brasileño, y desde el VAR Medié Jiménez no rectificó una decisión interpretativa. El caso es que Benzema, menos participativo de lo habitual en la primera parte, ejecutó de forma incontestable para darle a su equipo una ventaja para la que había hecho méritos.

Le costó al Valencia tomarle el pulso al partido tras la pausa, quizás todavía rumiando la polémica del penalti. La resistencia del primer acto se convirtió en endeblez en un segundo, encarrilado para el Madrid con el primer gol de Vinicius. Tiene estrella el carioca, que se asoció con Benzema en el borde del área y contó con la dosis de fortuna necesaria para dejar por el camino a Diakhaby y Alderete y ejecutar con sangre fría ante Cillessen.

La doble ventaja ya le dio al Madrid la comodidad necesaria para hacerse dueño y señor de la contienda. Por contra, en el Valencia todo lo que era fe en el plan trazado Bordalás se convirtió en duda. No le daba al conjunto che para achicar agua. Menos aún si por el camino se pierden balones en zonas estratégicas. Todo un regalo para un adversario suntuoso al espacio, que robó y se desplegó hasta el remate de Asensio desde el costado derecho. La salvó en primera instancia el atareado Cillessen, pero ahí estaba Vinicius para cabecear el esférico rechazado a la red.

Por si el 3-0 ya fuera poco castigo, cuando Wass se sacó de la chistera una volea temible respondió el hasta entonces casi inédito Courtois con un parada a la altura del intento. Propio de portero grande, siempre de nota aunque el trabajo sea escaso. El destino del partido parecía orientado hacia la goleada del Madrid pero otra pena máxima, esta muy clara de Mendy por agarrón a Marcos André, permitió a Guedes recortar distancias, aunque fuera en segundo intento, después una ejecución rechazada por Courtois. No le dio al Valencia el ánimo para meterse en un encuentro convertido en un correcalles y al que Benzema le puso la guinda en una maniobra en el área propia de su enorme calidad.