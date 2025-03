El Barça se exhibe ante el Athletic

Daniel Panero Sábado, 24 de agosto 2024, 21:25 | Actualizado 21:45h. Comenta Compartir

Al Barça le salen las cuentas, al menos dentro del terreno de juego. El conjunto de Hansi Flick, todavía sin Dani Olmo, se impuso al Athletic en el Lluis Companys en un partido en el que fue netamente superior y en el que se llevó los tres puntos gracias a los tantos de Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Con este triunfo, los azulgranas confirman las buenas sensaciones mostradas en Mestalla y se colocan en lo más alto de la clasificación a la espera de que Joan Laporta y Deco sigan trabajando para cerrar la plantilla.

Puede que el Barça no esté para fiestas. Puede que se hayan marchado jugadores importantes como Gündogan, que no hayan llegado otros como Nico Williams y puede incluso que sea frustrante ver a Dani Olmo una vez más sin inscribir en la grada, pero el aficionado azulgrana, pese a todo, tiene motivos para sonreír. Los tiene porque hay una hornada de jugadores dispuestos a levantar el club y los tiene porque, además, Flick es consciente de ello. El germano puso ante el Athletic a Bernal de nuevo en el epicentro del equipo, a Cubarsí de líder en la zaga y a Lamine Yamal en el extremo y con la responsabilidad de dinamitar el choque.

Y es que Lamine Yamal es la joya de la corona. Él se bastó para desequilibrar un partido encorsetado. Ambos equipos salieron con bloque alto, en pocos metros y disputando cada balón como si fuera un tesoro. Nico Williams recibía pitos y Lamine Yamal balones, a ver si se le ocurría alguna delicatessen. Avisó con cambios de ritmo, con un centro envenenado y, finalmente, dio en la diana con un disparo desde la frontal que Lekue desvió a la red. El gol confirmó el dominio de un Barça muy bien plantado, con Pedri y Bernal imponiéndose en la sala de máquinas y con Raphinha mucho más acomodado en la posición de mediapunta.

Barcelona Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min. 91), Bernal (Eric García, min. 83), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Pau Víctor, min. 91), Lewandowski y Ferran Torres.(Fermín, min. 63). 2 - 1 Athletic Padilla, Lekue, Vivian, Yeray, Yuri, Beñat Prados (Ander Herrera, min. 78), Vesga (Jauregizar, min. 63), Berenguer (Adu Ares, min. 72), Sancet (Unai Gómez, min. 63), Nico Williams e Iñaki Williams (Guruzeta, min. 78). Goles: 1-0: min. 24, Lamine Yamal. 1-1: min. 42, Sancet, de penalti. 2-1: min. 75, Lewandowski.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño). Amonestó a Yeray, Cubarsí, Bernal, Lewandowski, Lekue, Jauregizar y Fermín.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de Liga disputado en el estadio Lluis Companys ante 46.448 espectadores.

Los culés mandaban y pudieron hacer el segundo con un disparo de Lewandowski que se topó con la madera, pero no lo hicieron y dieron alas a un Athletic que solo tuvo que aprovechar el habitual despiste azulgrana para empatar antes del descanso. Cubarsí se fue al suelo, atropelló a Berenguer y el penalti lo ejecutó Sancet para aguar el buen primer tiempo del equipo de Flick.

Raphinha, el motor

Tras la reanudación el Barcelona siguió con el manual. Los culés tienen la presión adelantada de otros años, pero ahora son más verticales con la pelota y alternan la salida desde atrás con balones largos para que Lewandowski descargue sobre los tres jugadores que tiene por detrás. Así sortearon el planteamiento de Ernesto Valverde y así encontraron con espacios a Raphinha, muy activo durante todo el choque. El brasileño seguía dando guerra al Athletic y fue el motor de un Barça que no cesaba en su empeñó de encontrar el segundo tanto. Lewandowski mandó otro balón más a la madera y se encontró con un soberbio Padilla cuando el Lluis Companys ya se preparaba para celebrar el tercer gol del polaco en esta Liga.

Flick parecía satisfecho, pero le faltaba un plus para llevarse el duelo y recurrió al campeón de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos. Fermín saltó al césped bajo una atronadora ovación y dejó su estampa apareciendo entre líneas. El Barça ganó velocidad y la movilidad de los culés desarbolaron a un Athletic que no encontraba la fórmula para frenar el vendaval. Pedri, brillante durante todo el choque, ganó línea de fondo y el balón atrás lo cazó Lewandowski para, ahora sí, marcar el segundo tanto y hundir a los leones, que ya no tuvieron capacidad de reacción. Al Barça no le cuadran las cuentas en los despachos, pero sí en el campo.