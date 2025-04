Nagelsmann: «Estos partidos tienen picante pero yo hablo sobre el campo»

Con solo 36 años y al frente de la 'Mannschaft' desde que en septiembre de 2023 reemplazase a Hansi Flick, hoy al frente del Barça, ... Julian Nagelsmann es un caso insólito en los banquillos. Posee el récord de precocidad como técnico de la Bundesliga al dirigir al Hoffenheim con solo 28 años, condujo al Leipzig hasta las semifinales de la Liga de Campeones y fue fichado por el Bayern de Múnich, que indemnizó al club de la factoría Red Bull con 25 millones para convertirlo en el entrenador más caro de la historia.

Tras manejar solo en 12 partidos a los alemanes, saldados con siete victorias, tres empates y dos derrotas, ambas en partidos amistosos, el preparador de Landsberg am Lech, pequeña ciudad de Baviera situada en la Ruta Romántica, afronta ante España su mayor reto como seleccionador. En la previa, reveló que ya han terminado con la preparación del choque a falta de hablar pequeños detalles con algunos jugadores, insistió en que lo ve equilibrado y aseguró no haber despejado la duda de Florian Wirtz o Leroy Sané, «un bendito problema».

Pragmático, Nagelsmann no entra al trapo de preguntas que buscan el sensacionalismo y se centra en lo que le toca. «No sé si Rüdiger ha pellizado en algún partido a Pedri. No creo que los comentarios que llegan desde España hayan sido muy duros, solo temas humorísticos. Son cosas que no me afectan. Es normal que estos partidos tengan picante, pero me gusta hablar sobre el terreno de juego. Los demás pueden valorarse a sí mismos y decir lo que quieran en público».

¿Final anticipada? «Llegados a este tipo de partidos en los que pasas o te vas a casa, siempre son finales. Nosotros queremos ganar, llegar a semifinales y ser campeones en nuestro país. Es un encuentro difícil, con dos equipos a los que les gusta tener el balón. Veremos si al final resulta tan interesante como se prevé». ¿Favorito?: «Podemos pasar y también nos pueden eliminar. Si es sincero, el seleccionador español también pensará como yo».

Imposible no referirse a Lamine Yamal, el adolescente de moda. «Es un gran talento, esperemos que siga muchos años tan estable, bien rodeado, con jugadores alrededor que le apoyan en todo momento. Tiene muchas cualidades, muy bueno en el uno contra uno y muy divertido de ver. Hay que estar muy atentos porque es versátil, puede jugar por dentro o por fuera». A Nageslman le queda una duda sobre el extremo culé que podría beneficiar a Alemania y tiene que ver con su extrema juventud. «No tiene mucha experiencia si las cosas no le van bien o se le complican. Eso no quiere decir que vayamos a defenderlo con dureza».

Destacó la capacidad de España para «intentar presionar siempre muy arriba y ser vertical en las transiciones. Eso les permite generar más ocasiones que en el pasado pero también entraña ciertos riesgos».

La «personalidad» de Kroos

Reconoció que se halla ante «el encuentro más significativo» de su corta carrera como seleccionador, alabó la «personalidad» de Kroos por sostener que la riña se decidirá en el centro del campo siendo mediocampista, y se fijó en Rodri: «Es uno de sus jugadores más importantes, pero tenemos soluciones preparadas».

Explicó Nagelsmann las diferencias entre dirigir un club y una selección. «Aquí tienes el atractivo de que van cambiando los jugadores, los equipos y puedes elegir y cambiar. Me sirve para desarrollarme más como técnico de cara al futuro en los clubes. Renové hasta 2026 porque poder estar al frente de la 'Mannschaft' en un Mundial es algo extraordinario».

No le interesan demasiado las estadísticas, que reflejan que Alemania no vence a España desde 1988, en un torneo celebrado también en suelo germano, ni ese 6-0 en la Liga de Naciones. «Para mí siempre es muy difícil referirme a partidos anteriores. Nunca hablo de revanchas. Yo no estuve ahí para nada y no es relevante. Los jugadores que sí jugaron igual quieren quitarse esa espinita».