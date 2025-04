Musiala, el Lamine Yamal alemán que amenaza a España

Fue internacional en las selecciones inferiores de Inglaterra, donde coincidió y se hizo gran amigo de Jude Bellingham, al final se decantó por defender a ... la 'Mannschaft' y este viernes será una gran amenaza ante España en el duelo de cuartos de final de la Eurocopa que se disputa en Stuttgart, para más inri su ciudad natal. Se trata del versátil Jamal Musiala, sorprendente Pichichi del torneo con tres dianas, las mismas que el ariete georgiano del Metz Georges Mikautadze, ya de vuelta a casa, y el jugador más desequilibrante en el combinado de Julian Nagelsmann hasta la fecha. Kroos y Gündogan marcan a partir de la experiencia y la calidad los tiempos y los espacios, pero Musiala es el puñal.

Antes de empezar la Eurocopa se hablaba del centrocampista ofensivo, enganche por momentos o extremo del Bayern de Múnich y de Florian Wirtz como los diamantes a seguir. El jugador del Bayer Leverkusen comenzó deslumbrante, con el primer gol de su país ante Escocia, pero se ha ido apagando, hasta ser eclipsado por Musiala.

El anglo-germano, de solo 21 años, es una de las piezas inamovibles en los esquemas de Nagelsmann, que después de repetir once en los tres partidos de la fase de grupos introdujo tres cambios ante Dinamarca, uno de los cuales envió incluso a Wirtz al banquillo para beneficio de Leroy Sané. No pudo salirle mejor la jugada, puesto que las tres incorporaciones participaron en los goles. Raum provocó el penalti que supuso el 1-0, obra de Havertz, y Schlotterbeck asistió a Musiala en el definitivo 2-0.

Con permiso de Kroos, Musiala es el jugador que le ha cambiado la cara a Alemania. Por su forma de jugar, se asemeja más a un internacional español que a un teutón. ¿El Lamine Yamal o el Nico Williams alemán? Las comparaciones, siempre odiosas, centran los debates. Se parece quizá más a Yamal, porque alterna más la pausa con la aceleración, el regate y las diagonales hacia dentro, mientras que el extremo del Athletic es más vertical siempre.

A sus 21 años, Musiala muestra madurez. Pide siempre la pelota, es atrevido y genera ocasiones porque desequilibra y se lleva tras él al menos un par de rivales. Un soplo de aire fresco en este fútbol tan táctico. Sus tres goles en la Eurocopa han sido muy diferentes, lo que eleva su rango. En el 2-0 ante Escocia, apareció indetectable cerca del punto de penalti, hizo un control orientado maravilloso a pase de Havertz y descerrajó a Gunn con un disparo inapelable. El segundo, anotado frente a Hungría, fue de ariete puro. Apareció en el momento y lugar adecuados para aprovechar un rechace del portero. Y ante los daneses, trazó un desmarque desde casi la línea del centro del campo, recibió al espacio, se fue por velocidad y aprovechó las dudas de Schmeichel en su salida para sellar el pase a cuartos.

Ahora resulta imposible imaginarse una Alemania sin Musiala, pero los 'Three Lions' aún se tiran de los pelos. De padre nigeriano-británico y madre alemana, pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, donde se mudaría con su familia a la edad de siete años. Jugó unos meses en la escuela del Southampton porque a su madre, Carolin, le concedieron una beca Erasmus en esa ciudad y allí se fue con los suyos, incluida Latisha, la hermana de Jamal. Llamó la atención del Chelsea, aunque también flirteó con el Arsenal londinense.

Musiala era un talento tan precoz que con solo 15 años debutó en el equipo sub-18 de Stamford Bridge. Es de 2003, como Bellingham, al que conoció cuando coincidieron en las selecciones menores de Inglaterra desde la sub-15. Eran dos prodigios, citados para ambos combinados con dos años incluso menos de la edad tope. Jude solía jugar con el '8' y Musiala con el '10'. Ambos destacaban y se complementaban dentro y fuera del campo.

Los 'Three Lions' se tiran de los pelos

Jamal estaba indeciso. Como la ley se lo permitía, jugó ya en la sub-16 de Alemania antes de regresar con los 'Pross' y participar incluso dos partidos con la sub-21. Todo cambió a partir de 2019, cuando Musiala fichó por el Bayern de Múnich, que pagó la ridícula cantidad de 200.000 euros a los 'Blues'. Apenas necesitó un año el joven Jamal para cautivar a los bávaros y abrirse paso en el primer equipo. Con solo 17 años y 115 días, fue el debutante más joven en la Bundesliga.

En Múnich fue conociendo a influyentes estrellas de la 'Mannschaft', como Neuer, Müller, Goretzka o Kimmich, que le fueron tirando los tejos para cambiar Inglaterra por Alemania. El más determinante fue Joachim Low. El entonces seleccionador invitó a cenar a los padres de Musiala, al que con frecuencia visitaba en persona en el Allianz Arena.

Meses antes de la pasada Eurocopa, Jamal tomó la decisión. Explicó los motivos en una entrevista. «Tuve una conversación muy buena y honesta con Joachim Low. Nos encontramos en Munich y él me mostró claramente mi camino hacia el equipo nacional. Me impresionó lo bien informado que estaba. El señor Low analizó muy bien mi estilo y mis debilidades. Él me ve en el futuro en mi posición más fuerte, como medio de ataque«. Dicho y hecho. Debutó en la fase de grupos ante Hungría y, con 18 años y 117 días, fue el alemán más joven en jugar en una Eurocopa o Mundial. Ha disputado ya 33 partidos con los germanos, tiene contrato con el Bayern hasta 2026 y su valor de mercado es de 120 millones.