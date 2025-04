Kroos: «España es top pero el viernes tiene que demostrarlo»

Toni Kroos, el extraño caso de un jugador modélico que renuncia a los petrodólares y decide retirarse en el cénit de su carrera, vivió una ... despedida inimaginable en el Real Madrid, con Liga y Champions, y espera poder hacer algo semejante con la 'Mannschaft', a la que regresó después de tres años ausente para rescatarla a petición del técnico Julian Nagelsmann.

El reto es conquistar la Eurocopa 2024 en casa y poner fin a años de decepciones desde el título universal conseguido en Brasil 2014, pero ello pasa por vencer en primer lugar a España en el gran choque de cuartos que se disputa este viernes en Stuttgart. Una cita muy especial para el metrónomo de Greifswald, su localidad natal hace 34 años en la antigua Alemania Oriental. En lo que puede ser su despedida del fútbol en activo. Kroos se enfrenta a amigos y rivales de la Liga.

A dos días del partido y requerido por un sinfín de medios de comunicación desplazados a Alemania, Kroos compareció en el cuartel general de la 'Mannschaft' en Herzogenaurach, localidad de Baviera famosa por tener las sedes de Adidas y Puma. Como es habitual, su discurso fue pausado, inteligente, bastante alejado de los tópicos y de polémicas absurdas, aunque sí se desmarcó completamente del discurso de su compatriota Jens Lehmann irrespetuoso con España.

«Amo el fútbol pero también seré feliz sin él; me dedicaré a mis tres hijos, a la academia y a otros 'hobbies'»

¿Sensaciones ante su último partido? «Espero prolongar mi carrera hasta la final. Creo que os echaré de menos a los periodistas, pero seré feliz sin el fútbol. Me dedicaré a mis tres hijos y a mi academia. No estoy asustado, tomé la decisión y sé que lo echaré de menos. Amo el fútbol, pero tendré otros 'hobbies'».

Considera que le beneficia, más de lo que le perjudica, asumir que puede ser el final. «Claro que lo tienes en la cabeza pero esto no me molesta. Ya me pasó en octavos ante Dinamarca y creo que es más una motivación pensar que aún puedes conseguir alargar un poco más la carrera».

El regreso

¿Por qué volvió a la selección? «Si no tuviera objetivos importantes no habría regresado, pero sentía que era una oportunidad de oro para ganar la Eurocopa con estos jugadores. En el Madrid, en cambio, era seguir manteniendo el nivel de éxito una temporada tras otra, por eso decidí retirarme».

Más centrado en el gran duelo de cuartos, cree que «hay mucha calidad en ambos equipos, con individualidades fantásticas y jugadores que se conocen bien, pero el partido se decidirá en el centro del campo. Ambos queremos tener la posesión y vamos a ver qué conseguimos hacer con ella».

Sabe que España juega con presión adelantada y que intentarán presionarlo. «Sé que nuestro rival nos ve jugar y no son estúpidos. Conocen nuestras fortalezas. Puede que estén cerca de mí, pero hay que buscar soluciones. En el ADN de España está dominar, no tapar contrarios. Si intentan marcarme, habrá otros jugadores que pueden aprovechar esos huecos».

Diferencias con Rodri

¿Diferencias entre Kroos y Rodri? «Es uno de los jugadores más decisivos que hay con España y con el City. No se pone nervioso, siempre está calmado, nunca parece estar bajo presión... y en los dos últimos años ha marcado goles importantes. Es un jugador top, llamado a jugar para Guardiola. Creo que él es más pivote y yo soy más un número 8».

«Lehmann no me representa, es un tío que siempre dice cosas diferentes»

Como curiosidad, Kroos debutó con Alemania en 2007, el mismo año en el que nació Lamine Yamal. «Lleva un año en el Barcelona y es increíble la estabilidad y la confianza con la que juega. Es uno de los jugadores más peligrosos. Nos hemos enfrentado varias veces y es impresionante. Lo hemos estudiado. España tiene muy buenos extremos, Nico también y debemos defenderlos entre todos. No es algo habitual, a su edad, estar en estos torneos. Esperamos trabajar bien y que no vuele libre como un pájaro. Es sobresaliente lo que hace a su edad».

Se desmarcó por completo del exportero alemán Jens Lehmann, quien ha llegado a decir que España es una selección de juveniles sin experiencia: «No nos representa mucho. Es un tío que siempre tiene opiniones un poco diferentes. España ya ha demostrado que es una selección top con jugadores de mucha experiencia como Rodri, Morata, Carvajal o Nacho. Será un partido bonito».

De la Fuente y Del Bosque

Elegante y siempre sonriente, no polemizó con De la Fuente por decir que para él los españoles son los mejores del mundo ni con el exseleccionador Vicente del Bosque por afirmar que no hay ningún equipo mejor que el español y no tiene dudas de que es el máximo favorito. «No tengo que decir nada en contra. Siempre me gusta la gente que tenga confianza pero claro, yo lo veo un poco diferente. Veo un partido al 50% que se va a decidir por detalles. Es verdad que juegan bien, pero tienen que confirmar el viernes que son los mejores».

Risas al recordarle que su compañero Joselu desea retirarle ya. «Es normal, quieren ganar también. Voy a intentar todo para que no sea así. Lo importante es que no me querían retirar en el Madrid porque al final son mis amigos». Hasta bromeó sobre su peinado. «A mí me gusta, pero a mi mujer no». Genio y figura.