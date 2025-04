Gündogan, el primer turco que gobierna Alemania

Ilkay Gündogan (Gelsenkirchen, 33 años) es uno de los indiscutibles para el técnico Julian Nagelsmann y el primer capitán con raíces turcas de la 'Mannschaft', ... que hoy se juega los cuartos de la Eurocopa ante España en Stuttgart. El versátil jugador azulgrana se siente muy cómodo como verso libre de Alemania, ese volante que se mueve en el enganche, cae a las bandas y aparece incluso de segundo delantero. El clásico jugador indetectable entre las líneas enemigas y al que casi siempre busca Kroos en sus pases filtrados.

En esta selección germana todos trabajan, pero Gündogan no tiene necesidad de desgastarse en defensa. Al disponer como organizador puro o jefe de la sala de máquinas a Toni Kroos y como escudero de ambos a Robert Andrich, Nagelsmann quiere que el ex del Manchester City esté fresco para ser determinante en ataque. Ha sido titular en los cuatro partidos del torneo, con un total de 328 minutos y un interesante balance de un gol, una asistencia, un 86,75% de precisión en los pases, 9,25 kilómetros recorridos por partido y una velocidad máxima de 31 kilómetros/hora. Las estadísticas no son muy fiables en este juego, pero sí marcan tendencias. Internacional en 81 ocasiones (19 goles) desde que debutó en octubre de 2011 al entrar como sustituto del capitán Philipp Lahm en una victoria ante Bélgica (3-1) clasificatoria para la Eurocopa, reconoce sentirse feliz con su papel en la selección.

Un Barça «caótico»

Nada que ver sus sensaciones actuales con las de un curso complicado a las órdenes de Xavi Hernández en el que, sin pelos en la lengua, llegó a criticar la actitud de sus compañeros y se cruzó dardos envenenados con Ronald Araujo. «Con el Barça jugué en todos los lugares donde me necesitaban, así que ha sido un poco caótico, con muchos cambios de posición a los que tuve que adaptarme constantemente. A veces jugar bien también implica saber en qué demarcación lo haces, quién está a tu alrededor y sentirse cómodo con eso», declaró en plena Eurocopa en una entrevista con The Athletic.

Se considera un ganador que se exige y al que le gusta que el entrenador también le apriete. «Me gusta estar al frente del equipo y si el entrenador me dice: 'Mira Gündo, hiciste esto mal', lo agradezco porque yo quiero mejorar. Si es delante de mis compañeros, aún mejor, así ellos ven todo lo que debemos hacer».

Gündogan compareció como capitán en la previa del duelo ante España, considerado por muchos analistas una final anticipada. Lo ve equilibrado. «Será un partido entre iguales, un desafío. Humildemente, creo que las dos selecciones están jugando el mejor fútbol del torneo, pero no son perfectas. Las dos queremos tener mucho el balón y nos definimos por la posición», sostiene. A su juicio, «la clave estará en ver quién aguanta mejor el estar sin la posesión en los tramos que toque; ganará quien no se deje llevar por el miedo, mantenga la calma y espere pacientemente el momento en el que recupere el balón», agregó.

Más libertad con Kroos

Gündogan no escatimó elogios hacia Kroos, quien puede estar ante el último partido de su carrera. Jugar con él le proporciona una independencia táctica que pocos jugadores son capaces de ofrecer. «Con Toni tengo la libertad de quedarme delante y esperar porque sé que el balón llegará en algún momento», dijo. Y destacó la seguridad y tranquilidad con la que su compañero maneja el balón, su capacidad de leer el juego y mantener el equilibrio ataque-defensa.

Imposible no preguntarle por Lamine Yamal, su compañero en el Barça, y Rodri, con quien coincidió con los en el City. «Lamine juega un fútbol extraordinario a un nivel muy alto a sus 16 años. Para su edad es extremadamente maduro. Ha demostrado algo único, sobre todo si miras donde estabas tú con 16 años. Demuestra que esta nueva generación es increíble».

Más elogios aún para el medio madrileño. «Rodri es el mejor pivote defensivo del mundo. Es un jugador que todos quisieran tener en su equipo. Su progresión ha sido magnífica. Recuerdo su primer año en el City, siempre se quedaba 40 minutos después de los entrenamientos para ir perfeccionando cosas».

Pese a sus encendidos elogios al fútbol español, Gündogan cree que la 'Mannschaft' puede avanzar a semifinales.«No hay razón para que no tengamos confianza. Disponemos de un equipo muy bueno, estamos bien asentados, tenemos ideas y conceptos claros que aplicamos en el campo y están funcionando muy bien hasta ahora».

Gündogan representa un reflejo de la sociedad en la que los ciudadanos con orígenes migratorios deberían ser igual de alemanes que el resto. «Sé que gente como yo es necesaria en puestos de liderazgo porque refleja una nueva realidad del país. Puede que nuestro aspecto sea diferente, pero también somos alemanes. Sé que puedo ser un modelo a seguir, pero no quiero insistir demasiado en ello», reflexionó al respecto en una entrevista a Spiegel.