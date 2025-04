El Gévora denuncia que las pretensiones del Badajoz «eran inviables, una locura»

Minutos después de que el Gévora emitiese un comunicado en el que manifestaba que finalmente el partido de Copa del Rey del 31 de ... octubre (21.00 horas) ante el Betis no se jugará en el Nuevo Vivero, el presidente del club pedáneo, José Mateo, expresaba a este diario su consternación por la situación vivida estos días. Según narra el directivo, se pusieron en contacto con la propiedad del conjunto blanquinegro, que posee la cesión del estadio, para conocer unas pretensiones que definen de «inviables», aunque no quiso entrar a dar cifras concretas.

Explica que «era una locura, lo hemos estado intentando pero no se han bajado, no hemos llegado a lo que querían ellos porque era imposible». La prioridad era el coliseo pacense, no habían barajado ninguna otra opción porque consideraban que estaban en su derecho de hacer uso de una instalación municipal. «Lo que no podíamos es perder dinero», añade. Mateo asegura que el Consistorio pacense intercedió para que se desbloqueara la situación y que se cumplieran las expectativas de los verdinegros. «A última hora ayer -por este miércoles-, después de no llegar a un acuerdo, el Ayuntamiento dio el paso de decirnos que nos daba las llaves del estadio para jugar el partido, pero ¿cómo te metes allí de okupa?», se lamenta el directivo.

Aquella maniobra a la desesperada no convencía al Gévora, que se veía sin apoyos ni recursos para encargarse de todo lo que rodea al compromiso. «Hay que prepararlo bien, pero sin tener su colaboración no puede ser, tenemos que ir los tres de la mano, nosotros, el Ayuntamiento y el Badajoz, pero no estaban de acuerdo, ¿cómo lo íbamos a hacer entonces?». Recalca que a nivel organizativo precisaban la implicación del club blanquinegro y que contribuyera en la logística y en esa posición enrocada esa posibilidad quedaba completamente descartada.

Desde la corporación municipal, el concejal de Deportes, Juan Parejo, corroboraba esa versión y sostenía que instaron a que ambos clubes llegaran a un entente, pero al no producirse «ofrecimos, como propietario de la instalación, en base a una cláusula en el convenio, que el Gévora jugara en el Nuevo Vivero». Sin embargo, la respuesta desde los verdinegros fue tajante e irreconciliable, «tomaron una decisión, muy a pesar de todos, pero entiendo que meditada, de tener que jugar fuera», prosigue Parejo. En ese escueto mensaje, el Consistorio mantiene que «no entendemos esa postura de la directiva del Badajoz».

Un posicionamiento que no ha convencido a una parte de la ciudadanía que, sobre todo, a través de las redes sociales, ha criticado la escasa autoridad y determinación en este asunto y demandaba mayor implicación del alcalde, Ignacio Gragera, para evitar que se pierda la ocasión de que la ciudad acoja una cita de estas características. Teniendo en cuenta la entidad del rival y también el factor económico, al tratarse de la víspera de un festivo, las previsiones de pernoctaciones eran elevadas, así como la facturación a nivel de hostelería para los negocios locales. «Es una pena porque es un premio para Badajoz, no solo para Gévora. Perdemos a nivel de bares, restaurantes, hoteles... Además, muchos niños de aquí se van a quedar sin poder acudir y ver al Betis», resalta José Mateo.

Punto de inflexión. Tremendo esto. https://t.co/LvLlEhCIqz — Ignacio Gragera 🇪🇦 (@BarreraGragera) October 17, 2024

Por su parte, desde el CD Badajoz sostienen que presentaron a principios de semana una serie de condiciones económicas en el primer acercamiento y que el Gévora se opuso, sobre todo, a lo concerniente al porcentaje de los ingresos por taquilla que los blanquinegros aspiraban a embolsarse. Ante dicha negativa, esperaban una contraoferta, pero, dicen, no recibieron ninguna comunicación más hasta que se ha hecho pública la nota de prensa este jueves en la que anunciaban que no jugarían en el Nuevo Vivero.

A contra reloj para elegir la sede

Ahora se recrudece la batalla contra el tiempo para la directiva del Gévora, que deberá cerrar cuanto antes la sede del encuentro, «la Federación nos comenta que tiene que saberlo cuanto antes». Tanto Mérida, con el Romano José Fouto, como Almendralejo, con el Francisco de la Hera, mostraron su predisposición a ser el escenario del choque. En las últimas horas ganaba peso la posibilidad de que se trasladase a la capital de Tierra de Barros.

En la tarde de este jueves, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se refirió a esta cuestión durante una comparecencia y aseguró que no tendría ningún inconveniente siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes relacionados con la seguridad, ya que no quiere que se repitan los desperfectos causados en la anterior visita del Betis cuando se midió al Hernán Cortés. «De Sevilla vinieron 3.000 o 4.000 y 200 o 300 la liaron y hubo muchos problemas». Pero manifestó que durante la mañana tuvo una reunión con el delegado del Gobierno, que le confirmó «que no habría ningún problema en desplazar a un grupo importante de la UPR para poder hacerlo».

«En una semana, tendríamos a la selección femenina, el partido de Copa del Extremadura y el del Gévora» José María Ramírez Alcalde de Almendralejo

Destacó las sinergias y lo que potencia a la ciudad a nivel nacional, «en una semana, tendríamos a la selección femenina, el partido de Copa del Extremadura y el del Gévora, tres con televisión nacional, el fútbol es un activo para Almendralejo y hay que explotarlo». Concluyó matizando que ahora será el Gévora quien deberá decantarse.