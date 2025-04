Montse Tomé revoluciona La Roja sin Aitana Bonmatí, entre el cabreo del Madrid y el #SeAcabó de Netflix «Llevamos dos años con un ruido acompañando que no beneficia», dijo la seleccionadora tras dar la lista para los primeros duelos tras el fiasco de los Juegos

España regresa al césped tras la decepción de los Juegos Olímpicos. La campeona del mundo de fútbol femenino vuelve a los terrenos de juego el próximo día 25 ante Canadá, en Almendralejo (Badajoz), y el 29, ante Italia, en Vicenza, en dos partidos amistosos en los que Montse Tomé abrió la puerta a la revolución tras el fiasco en París.

Algo más de dos meses después del tropiezo ante Brasil y Alemania, en la lucha por el bronce, en los que La Roja se fue sin medalla de una cita en la que era la máxima favorita al oro, la seleccionadora ovetense, renovada hasta 2025, ofreció una lista de 23 futbolistas entre las que destaca la ausencia por descanso de Aitana Bonmatí, vigente ganadora del Balón de Oro y principal candidata a revalidar el galardón en la gala del día 28; así como la vuelta de Esther Sullastres, guardameta del Sevilla, o la continuidad de la centrocampista del Barcelona Patri Guijarro, que regresó a la selección antes de los Juegos tras quedarse sin Mundial y sin Liga de Naciones para cerrar una de las heridas abiertas de 'las 15' por parte del exseleccionador Jorge Vilda.

Otra que no está es la capitana, Irene Paredes, recién recuperada de una lesión, así como Salma Paralluelo, que sigue un plan específico, sin fecha de vuelta, para acabar con unas molestias. «Creemos que necesita descansar y hemos hablado con ella y con el club», dijo Tomé sobre Bonmatí, figura clave tanto en el Barcelona como en la selección española, en una rueda de prensa en Las Rozas.

Además, entre las principales novedades, están la centrocampista del Utah Royals Ana Tejada, y las delanteras Amaiur Sarriegi (Real Sociedad) y Cristina Martín-Prieto (Benfica). Por lo demás, se mantiene el grueso de futbolistas habituales de Barça o Madrid, con estrellas indiscutibles como Alexia Putellas u Olga Carmona a la cabeza, también fijas como Mariona Caldentey (Arsenal), Laia Aleixandri (Manchester City) o Jenni Hermoso (Tigres). Pese al carácter amistoso de los encuentros, en los que se esperaban algunos cambios, la seleccionadora asturiana sigue sin contar con Lola Gallardo, guardameta del Atlético de Madrid y que está ausente del grupo desde que fuera una de 'las 15' que firmaron la carta contra el anterior 'staff' técnico. La mejor portera del momento no va convocada. La cancerbera rojiblanca es la que más paradas ha hecho este curso en el campeonato español, según las estadísticas de Opta. Además, la temporada pasada consiguió el Premio Zamora de Liga F.

Pulso con el Real Madrid de Toril

Serán dos encuentros que servirán no solo para medir el estado de ánimo de un grupo que es capaz de ganar cualquier cosa, sino también para comenzar la preparación para la Eurocopa del año que viene en Suiza. Y una lista que no sentó bien a todos los protagonistas del fútbol femenino nacional, empezando por el Real Madrid. Existe malestar en la entidad blanca por la fecha fijada por la Federación para anunciar los nombres, ya que coincide en el día, y apenas unas horas antes de un partido clave de las madridistas en la Womens Champions League ante el Celtic. Desde el club blanco han surgido críticas, siendo el entrenador de su equipo femenino, Alberto Toril, quien ha encabezado las quejas.

«Hay dos formas de hacer las cosas: bien o mal. Poner una lista el mismo día que un equipo español juega un partido importante de la Champions y donde el foco de las jugadoras debería estar en su club... No es el momento de la selección. El momento de la selección es el lunes, el martes o el viernes. Cualquier día es bueno, pero no el jueves», criticó el técnico antes de ver como tres de sus jugadoras, Misa, una habitual desde hace años, Oihane y Eva Navarro, quedan fuera de la lista. «Me sorprenden las declaraciones porque el sábado estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que esta descontento. Tampoco es el medio para pronunciarse.», expuso Tomé.

El ruido extradeportivo

Coincide la lista con el documental de noviembre en Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas', después de que este miércoles la plataforma de pago desvelara el tráiler de la cinta. Minuto y medio que no han dejado indiferente a nadie. «Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras», revela Laia Codina, central de la Roja y del Arsenal, recordando el conflicto de 'las 15' -que pidieron no volver con el equipo nacional por su estado emocional y de salud- con la FEF. A las palabras de la defensa le siguen las de Irene Paredes: «Hemos vivido y peleado cada balón, dentro y fuera del campo». Durante un tiempo, la central del Barça desapareció de las convocatorias del entonces seleccionador Jorge Vilda.

«No apostaban por nosotras ni les importábamos», resalta Aitana Bonmatí, actual mejor jugadora del mundo tras lograr el último Balón de Oro. Tras sus palabras, el documental reproduce algunas de las voces más contrarias a las jugadoras: «Una pataleta de 15, con perdón, niñatas». Al respecto, Tomé apuntó que le gustaría que el foco estuviera en el fútbol, selección y futbolistas. «Llevamos dos años con un ruido acompañando a este equipo que no beneficia. Respeto que cada una diga lo que sienta y ahí no voy a dar ninguna opinión. Debemos centrarnos en lo positivo», señaló.

Convocadas para los amistosos ante Canadá e Italia:

Porteras: Cata Coll, Esther Sullastres y Adriana Nanclares

Defensas: Ona Batlle, Laia Alexandri, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Hernández, Shei García, María Méndez y Leila Ouahabi

Centrocampistas: Patri Guijarro, Teresa Abelleira, Alexia Putellas, Vicky López, Ana Tejada y Jenni Hermoso

Delanteras: Athenea, Lucía García, , Mariona Caldentey, Cristina Martín-Prieto, Alba Redondo y Amaiur Sarriegi