El Gévora-Betis de Copa del Rey no se jugará en el Nuevo Vivero

El CD Gévora celebraba hace una semana la consecución de su mayor hito en los 62 años de historia que le contemplan al clasificarse para ... la primera ronda de la Copa del Rey. De manera agónica, en los penaltis, derrotaba al Playas de Sotavento en la fase previa y se ganaba el derecho de verse las caras con todo un equipo de Primera División.

El sorteo deparó el Betis y el júbilo fue doble, porque era uno de los rivales preferidos por la parroquia padánea. Incluso antes de que se supiera si pasaban de ronda, en la víspera del choque ante los canarios, el presidente del Gévora, José Mateo, ya transmitía el deseo de poder jugar un encuentro de esas características en el Nuevo Vivero, por logística y capacidad, además de ser una localidad dependiente de la ciudad pacense, toda vez que el Municipal gevorense no cumplía, obviamente, los requisitos de la Federación Españoles para el torneo del KO.

Todo apuntaba a que sería un mero trámite, pero las negociaciones no fueron como se esperaban. Los días han ido pasando sin que se pudiera desbloquear la situación y se han encontrado con el escollo de la propiedad del Badajoz con la que, según comentan en un comunicado emitido este jueves, no han alcanzado un acuerdo para poder usar las instalaciones en el duelo que está previsto para el jueves 31 de octubre a las 21.00 horas.

«Lamentamos profundamente no poder realizarlo en la ciudad de Badajoz, ya que Gévora y su gente forman parte de su sociedad», reza el escrito en el que confirmaban que «una vez agotadas las vías pertinentes, no ha habido la posibilidad de entablar un acuerdo con la actual propiedad del CD Badajoz». Este lunes estaba prevista una reunión con el director general, Javier Peña, en la que finalmente no se llegó a un entendimiento entre ambas partes.

En la nota emitida a través de sus redes sociales, la directiva del Gévora pone de manifiesto que el Ayuntamiento de la capital pacense y el de la pedanía han tratado de interceder para que se pudiera disputar el choque en el coliseo blanquinegro, sin éxito. «Este humilde club va a trabajar de forma incansable para que su gente, su pueblo, su provincia y su región puedan disfrutar ese día de una fiesta del deporte», concluye.

La alternativa que de momento cobra más fuerza tras no cristalizar la opción del Nuevo Vivero es la del Francisco de la Hera de Almendralejo, que 24 horas antes albergará el choque que medirá a los locales del CD Extremadura contra el Girona. El césped del estadio de la capital de Tierra de Barros está recibiendo trabajos de resiembra para estar en plenas condiciones para el choque que disputará la selección española femenina ante Canadá el próximo viernes 25 de octubre.