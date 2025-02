El Cacereño, a las puertas de su gran día

A falta tan solo de los últimos retoques, todo está preparado en el estadio Príncipe Felipe para que la casa del Cacereño acoja este martes ... frente al Real Madrid (21:00 horas, La 1 de TVE) el partido más importante en la historia del club verdiblanco.

Con las entradas ya agotadas y el lleno técnico asegurado, el estadio Príncipe Felipe ya luce sus mejores galas para albergar a alrededor de 14.000 espectadores. Todo ello gracias a la instalación de gradas supletorias tanto en los fondos como en las tribunas laterales. Del mismo modo, el graderío de preferencia también ha visto aumentada su capacidad con la instalación de varias filas en la zona superior.

Tanto directivos como trabajadores del club y colaboradores de la entidad, que durante estas últimas fechas no han entendido de festivos y han hecho de las entrañas del estadio su vivienda habitual durante estas Navidades, continuaban desde la mañana de este domingo echando horas en el coliseo verde para que todo esté en perfecto estado de revista el 3 de enero.

La plantilla del Cacereño, que aterrizó en Madrid el día Nochevieja alrededor de las dos de la tarde tras su minigira navideña por Nepal, gozó de dos días de descanso para que los jugadores pudieran despedir el año con sus familiares en sus respectivos hogares. Es por ello por lo que no será hasta este lunes cuando el grupo de trabajo se reunifique para protagonizar el último entrenamiento en los campos de Pinilla antes de recibir al vigente campeón de Europa. Ya a las 13:00 horas, toda vez el equipo haya completado la preceptiva sesión de trabajo, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, comparecerá en la rueda de prensa previa a esta eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un particular techo de cristal que el Cacereño aún no ha conseguido romper en sus 33 participaciones previas. Solo frente al Málaga en la temporada 2012/13, también con Julio Cobos como míster del equipo verdiblanco, el Cacereño llegó tan lejos en el 'torneo del KO'.

Por su parte, el Real Madrid visitará al Cacereño tras vencer este pasado viernes en liga al Real Valladolid a domicilio con dos goles de Karim Benzema, el actual Balón de Oro. A falta aún de conocer la convocatoria, que se hará pública a lo largo de este lunes, se prevé que el preparador del conjunto visitante, Carlo Ancelotti, pueda poner en liza a un once bastante reconocible, especialmente teniendo en cuenta que los equipos de Primera están en pleno proceso de recuperar un tono óptimo de competición tras el parón por el Mundial. A diferencia del Cacereño, el Real Madrid sí entrenó en esta primera jornada del año, en la que tanto Carvajal como Courtois se ejercitaron en el interior de las instalaciones de Valdebebas y Mariano lo hizo lo propio sobre el césped, aunque de forma individual.

Para facilitar el acceso de los aficionados al partido, el Ayuntamiento de Cáceres pondrá el martes a disposición de los ciudadanos de forma gratuita tres autobuses lanzaderas a partir de las 18:00 horas desde el número 2 de la avenida Ruta de la Plata (edificio Zigurat). 200 efectivos velarán por la seguridad en este histórico Cacereño-Real Madrid.