El Cacereño vende todo el aforo

«Salimos a local lleno», decía Manuel Alexandre en la ya icónica 'Amanece, que no es poco' en uno de sus ya míticos papeles secundarios en el cine español antes de ayudar a dar Misa al actor Casto Sendra en su encomienda de dar vida al cura párroco. Sin 'casting' de por medio, el Cacereño ya puede decir lo mismo con la boca llena. El decano del fútbol extremeño se aseguró este viernes un lleno técnico para el partido del próximo día 3 de enero ante el Real Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Antes, incluso, de poner las entradas a la venta a a través de Internet. Todo el papel está vendido. En total, 14.000 personas, según las últimas cifras oficiales.

Tras tres maratonianas jornadas, especialmente las dos primeras, en las que las colas fueron la auténtica invitada de excepción en los alrededores del estadio Príncipe Felipe, la venta presencial ha sido finalmente suficiente como para que el Cacereño se asegure completar el aforo ideado al efecto. Así las cosas, a las 00.00 horas de este viernes se abre la venta 'online' con las entradas que no han retirado los socios. Todo ello después de que el decano del fútbol extremeño diese prioridad tanto a sus abonados como a los aficionados con carné de nuevo cuño, que finalmente fueron alrededor de 600 durante toda la jornada del jueves. Una cifra que no fue superior debido a las limitaciones técnicas. Hasta tal punto fue así que el Mérida prestó soporte técnico al club verdiblanco para que el Cacereño pudiese formalizar todos los trámites. Una particular campaña de abonados que, pese a la espera, se quedó pequeña, pues hubo quien decidió no ir al estadio Príncipe Felipe debido a las largas colas.

🚨🚨 Desde el club agradecemos a todos los abonados y aficionados en general que han agotado todas las entradas. Os comunícanos que procedemos a realizar un recuento de los abonados que no hayan retirado su suplemento para intentar sacar presencialmente esas entradas a la venta. CP Cacereño (@CPCacerenoSAD) December 30, 2022

Si bien muchos de los nuevos abonados tuvieron que hacer el jueves colas de entre 12 y 14 horas para conseguir poner a su nombre a uno de los plásticos más deseados, también hubo quien decidió hacer cola desde la noche anterior para adquirir el viernes alguna de las entradas de público general. No es el caso de Mario y David, quienes llegaron procedentes de Mérida algo antes de las siete de la mañana para asegurarse uno de los pases: «No sabíamos las entradas que iban a quedar a la venta, así que hemos intentado salir lo antes posible». Ambos, aficionados del Real Madrid, prefieren que el equipo extremeño dé la campanada. «Esta vez iremos con el equipo de la tierra», confesaban. Para entonces, ya eran decenas las personas que se agolpaban en las taquillas del estadio Príncipe Felipe con la misión de adquirir las dos entradas que el club verde facilitaba por persona.

Ya dentro del estadio Príncipe Felipe, el coliseo verdiblanco comienza a coger un perfil poco reconocible entre los asiduos al templo del decano del fútbol extremeño. Si bien los fondos ya cuentan con toda su estructura definida, este viernes los operarios comenzaron a realizar la instalación de las gradas supletorias de las tribunas laterales. Algo que permitirá dar al Cacereño una mayor capacidad.

Por otra parte, según testó este periódico, el césped del estadio Príncipe Felipe parece estar ya en mejores condiciones de las evidenciadas el jueves de la pasada semana en el partido frente al Girona. La superficie de juego, que aún presenta su característica blandura estacional, ya no es tan inestable como lo era hace tan solo varias jornadas. No obstante, en el partido de este próximo martes frente al Real Madrid, se prevé que el césped vaya empeorando con el paso de los minutos. Algo habitual a estas altura de la temporada.

Por su parte, el Real Madrid tenía previsto jugar este mismo viernes ante el Real Valladolid en Zorrilla un partido liguero que serviría a los de Carlo Ancelotti para coger ritmo de competición, especialmente al tratarse de un encuentro de liga cuyo resultado no se conocía al cierre de esta información. No obstante, la Copa del Rey será una nueva piedra de toque para que el equipo blanco pueda poner a punto a sus mejores hombres, por lo que Cáceres ya espera a buena parte de los primeros espadas.