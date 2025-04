Jenni Hermoso, «al servicio de las mujeres»

Lista de Financial Times

Lista de Financial Times

Lista de Financial Times

Amador Gómez Madrid Miércoles, 13 de diciembre 2023, 15:48 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Abanderada de la revolución por la igualdad llevada a cabo por las campeonas del mundo y víctima de un presunto delito de agresión sexual, Jenni Hermoso ha sido incluida en la lista de las 25 mujeres más influyentes de 2023 elaborada por el diario británico Financial Times. Considerada una de las mujeres que han destacado este año por sus contribuciones en el ámbito político, económico, cultural, social y deportivo alrededor del mundo, la jugadora española forma parte de un grupo de personalidades entre las que también figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la cantante Beyoncé o la actriz Margot Robbie. Jenni Hermoso también fue incluida en la lista de Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España.

Financial Times destaca que su lista está «llena de mujeres que han recibido prestigiosos elogios, pero ni siquiera los Premios Nobel, Pulitzer, Grammy y Copas Mundiales logran capturar plenamente la naturaleza multifacética de su trabajo». Por segundo año consecutivo, en su clasificación sobre las mujeres más influyentes la publicación ha elegido a una representante del fútbol. En 2022 fue la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra y campeona de Europa y subcampeona del mundo con este país, quien entró en el ranking. En esta ocasión ha sido la jugadora que más goles ha marcado en la historia de España, aunque su inclusión no se debe a sus logros deportivos, sino al escándalo provocado por Luis Rubiales durante la entrega de trofeos del Mundial de Sídney y el beso que propinó a Jenni Hermoso, convertida en símbolo planetario contra el machismo y el abuso de poder.

La actitud de Jenni Hermoso, que insiste en que el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) no fue consentido y denunció en los tribunales a Rubiales, ha sido elogiada por deportistas de todo el planeta. Entre ellas, la capitana de la selección inglesa, Leah Williamson, una de las primeras en mostrar su apoyo público a la futbolista madrileña del Pachuca mexicano y al movimiento 'Se acabó'. «Lo que más admiro de Jenni es cómo manejó la situación. Podría haberse detenido, restarle importancia al incidente y pasar del asunto para protegerse. En cambio, a pesar de la creciente atención de los medios, ella continuó haciendo lo que sabía que era correcto. En su búsqueda de la justicia, está al servicio de las mujeres de todo el mundo para que este tipo de comportamientos no ocurran de nuevo», ha subrayado a Financial Times Williamson, que ha elegido a la delantera española como mujer influyente del año.

«Es una líder, con coraje no solo dentro del campo, sino también fuera», ha proclamado en alusión a Jenni Hermoso Williamson, después de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) denunciase ante la FIFA que Rubiales también «acarició» la cara de su compañera Laura Coombs y «aparentemente besó de forma forzada» a otra internacional inglesa, Lucy Bronze. Su seleccionadora, al recibir de manos de la UEFA el premio de mejor entrenadora de fútbol femenino de 2023, quiso dedicar su trofeo a la selección española, «un equipo que debe ser escuchado y merecía estar celebrando el título del mundo», según proclamó Sarina Wiegman durante la gala de la UEFA del 31 de agosto.

Las palabras de Aitana Bonmatí también sacudieron entonces los cimientos del machismo durante la ceremonia del fútbol europeo. «Como sociedad no podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral. Desde Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras», lanzó desde el escenario en Mónaco quien dos meses después ganó el Balón de Oro.

.

Lista de las 25 mujeres más influyentes del mundo

Mira Murati, ingeniera y jefa de tecnología de OpenAI

Jenni Hermoso, futbolista

Beyoncé, cantante

Margot Robbie, actriz y productora

Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors

Ursula vor den Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Carol Tomé, directora general de UPS

Janet Truncale, próxima presidenta y CEO de EY

Karin Keller-Sutter, política

Lysa Dyson, científica

Marie Claire-Daveau, directora de desarrollo sostenible de Kering

Makiko Ono, CEO de Suntory Beverage & Food.

Marina Silva, política y ecologista

Phoebe Philo, diseñadora

Olena Zelenska, guionista y primera dama de Ucrania

Alia Bhatt, actriz

Aespa, grupo musical

Loya Shoneyin, poeta y novelista

Barbara Kingsolver, novelista

Narges Mohammadi, activista de derechos humanos y ganadora del Nobel de la Paz en 2023

Fran Drescher, actriz y directora de cine

Coco Gauff, tenista

Elizabet Maruma, abogada y líder de biodiversidad

Katalin Karikó, bioquímica

Chen Chien-Jou, activista