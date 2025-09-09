Soraya se despide de 'MasterChef Celebrity' con mensaje a Jorge Luengo tras una polémica gala con sabor extremeño La cantante extremeña ha sido la última expulsada de 'MasterChef Celebrity 10' tras un polémico movimiento del cacereño Jorge Luengo

Irene Toribio Martes, 9 de septiembre 2025, 08:46 Comenta Compartir

La última gala de 'MasterChef Celebrity 10' ha tenido una indiscutible protagonista, y no hablamos solo de Soraya... sino también de Extremadura. Nuestra tierra se convirtió este lunes en el auténtico escenario estrella del programa, en una entrega cargada de sabor extremeño. La prueba de exteriores se celebró nada menos que en la Plaza Mayor de Trujillo, bajo la imponente mirada de la estatua de Francisco Pizarro. Después de aquella prueba, los cacereños Jorge Luengo y Soraya Arnelas iban a acaparar, sin saberlo, todo el protagonismo del resto de la gala.

Este nuevo episodio ha dejado uno de los momentos más tensos y polémicos de la temporada. Todo se desencadenó en la prueba de expulsión, cuando una sorprendente decisión del mago Jorge Luengo cambió por completo el rumbo del reto, generando un auténtico terremoto entre los aspirantes.

Los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, habían explicado previamente la dinámica: el primer concursante que terminara su plato podía hacer sonar una campana situada en el plató. Con ese gesto, obligaría al resto a detener la cocina en apenas dos minutos y emplatar con lo que tuvieran listo hasta ese momento.

Lo que nadie esperaba es que el cacereño Jorge Luengo tocara la campana apenas veinte minutos después de comenzar. El movimiento pilló desprevenidos a todos sus compañeros, que se vieron obligados a presentar elaboraciones sin terminar. Y la jugada les pasó factura, a él mismo y a su paisana: Jorge acabó en la cuerda floja junto a Mariló Montero y Soraya.

Tras tachar su plato como «incomible», ya que apenas había empezado a cocinar, se convertía en la expulsada del programa. Y ahora ha querido lanzar un mensaje de despedida, sin olvidar a Luengo: «Con esto y un bizcocho...», comienza señalando, «ha sido corto, muy corto, pero ha sido MARAVILLOSO», confiesa, «Viva la magia de MasterChef y vivan mis compañeros que son los mejores! Y los Chefs!», y en especial ha querido destacar a Jorge Luengo: «TE QUIERO», le escribe para zanjar toda polémica antes de terminar agradeciendo al programa la oportunidad.