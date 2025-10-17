Fernando Masedo Viernes, 17 de octubre 2025, 11:20 | Actualizado 11:31h. Comenta Compartir

El matador de toros Tomás Angulo, natural de Llerena, que se formó en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, se encerrará este sábado con seis toros en la Plaza de Toros de Almendralejo, con motivo de su décimo aniversario como matador. Su objetivo es que su nombre sea tenido en cuenta de cara a la próxima temporada en los carteles que se confeccionen en Extremadura y en el resto de la geografía nacional.

A principios del presente año empezó a gestarse esta corrida «y se lo comentamos a la empresa adjudicataria de los festejos taurino en Almendralejo, Tauroemoción para ver si cabía la posibilidad que contarán conmigo en una de las dos corridas organizadas este año, y al ver que no han contado conmigo, optamos por organizar la encerrona», explica.

Esta gesta tiene varios mensaje, ha indicado el matador a HOY. «Uno de ellos el décimo aniversario, y otro el llamar la atención para que sepan que sigo en activo y apto para estar en cualquier cartel«, dice.

Lo fácil en situaciones como la de Tomás Angulo, que hace dos años que no se pone el traje de luces, es que uno se aburra y decida retirarse. «Una persona fundamental para seguir con la ilusión ha sido mi apoderado el aficionado Paquito Ruiz. Siempre en un momento de bajón ha estado ahí con una conversación o un tentadero», asegura.

Destaca su situación actual de estabilidad laboral, personal y familiar. «Mi pareja y mi familia están todos bien, gracias Dios, y eso ha influido en seguir entrenando de otra forma: libre, con menos presión. He podido eguir entrenando, como se suele decir, por amor al arte, para estar preparado para mi compromiso de mañana», sostiene.

El entrenamiento y la preparación física ha sido fundamental para dar este paso. Cuando se torea poco y llega una oportunidad de torear hay que hacer una preparación intensa, y más si es para matar seis toros en solitario. «La preparación dentro de mis posibilidades ha sido los más completa posible, con lo que he podido torear en el campo y los ganaderos me han podido atender, ya que al ser final de temporada ya quedaba poco ganado disponible en los cercados, pero he matado cuatro toros y toreado vacas viejas que tienen embestidas similares a los toros. Además, he tenido una exhaustiva preparación física», resalta.

Angulo se enfrentará a toros de diferentes ganadería, dos de Peñas Blancas, dos Espartaco, uno de Luis Algarra y otro de la ganadería de El Parralejo.

La corrida de este sábado dará comienzo a las 18 horas en el coso de la Piedad de Almendralejo.