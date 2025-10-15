Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse El torero sevillano pone fin a su carrera tras años lidiando con una enfermedad mental que afecta a la identidad, la memoria y la percepción de la realidad

Irene Toribio Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:36

José Antonio Morante Camacho, más conocido como Morante de La Puebla, dejó sin palabras al público de Las Ventas el pasado 12 de octubre, cuando, tras cortar dos orejas en la corrida del Día de la Hispanidad, se llevó las manos a la cabeza y se cortó la coleta: el gesto simbólico que marca la retirada definitiva de un torero. Entre lágrimas, el diestro comunicaba su adiós, poniendo fin a una trayectoria marcada por la pasión y también por la lucha silenciosa contra un trastorno disociativo, un problema de salud mental que, según él mismo reconoció, «desconecta el cuerpo de las emociones».

Morante ya se había apartado de los ruedos en varias ocasiones anteriores, en parte por las dificultades derivadas de esta enfermedad que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

El torero sevillano explicó que ha tenido que someterse incluso a terapia de electroshock para poder continuar con su carrera en otras ocasiones, pero que ahora su prioridad es la salud. «Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa», confesó el torero sevillano en una entrevista reciente. «Pensé en la muerte como alivio, pero no me lo puedo permitir. Tengo una familia y una responsabilidad», declaró.

El trastorno disociativo

Según la Clínica Mayo, los trastornos disociativos son «afecciones mentales que implican una pérdida de conexión entre pensamientos, recuerdos, sentimientos, entorno e identidad».

Estas condiciones incluyen escapar de la realidad de formas que no son deseadas ni saludables. Esto causa problemas en el control de la vida cotidiana.

Síntomas del trastorno disociativo

Los síntomas dependen del tipo de trastorno disociativo, pero pueden incluir:

- Una sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones.

- Pensar que las personas y las cosas que te rodean están distorsionadas y no son reales.

- Un sentido borroso de tu propia identidad.

- Estrés grave o problemas en las relaciones, el trabajo u otras áreas importantes de la vida.

- No ser capaz de afrontar bien el estrés emocional o laboral.

- Pérdida de memoria, también llamada amnesia, de determinados periodos de tiempo, acontecimientos, personas e información personal.

- Problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos y comportamientos suicidas.

El tratamiento para los trastornos disociativos puede incluir terapia de conversación, también llamada psicoterapia, y medicamentos.

Morante confesó hace unos meses que sufría este trastorno disociativo. «Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa», explicó entonces. Una dolencia que le diagnosticaron cuando tenía 22 años y que le ha llevado, ahora, a abandonar definitivamente los ruedos.