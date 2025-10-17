HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El extremeño Alejandro Talavante ocupará el lugar de Morante de la Puebla en su próxima cita taurina

Alejandro Talavante sustituye a Morante de la Puebla en la Feria de Latacunga 2025, que modifica sus carteles

Irene Toribio

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:19

Comenta

Nadie esperaba que la del pasado 12 de octubre fuera la última vez que veríamos a Morante de la Puebla en los ruedos. José Antonio Morante Camacho dejó sin palabras al público de Las Ventas durante la corrida del Día de la Hispanidad, cuando tras cortar dos orejas, se llevó las manos a la cabeza y se cortó la coleta: el gesto simbólico que marca la retirada definitiva de un torero.

Entre lágrimas, el diestro comunicaba su adiós, poniendo fin a una trayectoria marcada por la pasión y también por la lucha silenciosa contra un trastorno disociativo, un problema de salud mental con el que no ha podido más.

Su retirada ha sacudido el mundo taurino y ha dejado un vacío inmediato en los carteles, especialmente al otro lado del Atlántico. En Ecuador, donde los aficionados esperaban con ilusión su regreso el próximo fin de semana en la Feria de Latacunga, la noticia ha caído como un jarro de agua fría.

Sin embargo, la organización ha confirmado que será el extremeño Alejandro Talavante quien ocupe su lugar, manteniendo así la expectación por uno de los eventos taurinos más destacados de la temporada americana.

La plaza de toros San Isidro Labrador, en Latacunga (Ecuador), acoge la Feria San Isidro Labrador, también llamada Feria de Latacunga, los próximos 25 y 26 de octubre. En el evento, tras la retirada de Morante de la Puebla, será Talavante quien le sustituya en la apertura de la Feria junto a Juan Ortega y la novillera Olga Casado, con reses de Huagrahuasi y Triana.

