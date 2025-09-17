Antonio Ferrera se rompe el tendón de Aquiles en México

R. H. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

El torero extremeño Antonio Ferrera sufrió el pasado martes la ruptura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha en la plaza de toros mexicana de León. Este es el primer diagnóstico efectuado por el radiólogo Ernesto Pelayo Padilla, según reporta Aplausos.

La desafortunada acción se produjo cuando el espada, al cavar un par de banderillas, pisó un desnivel presente en el ruedo y que provocó la lesión.

Tras la corrida, Ferrera fue atendido en la enfermería y trasladado al hospital para pasar las pruebas médicas que dictaminaron la grave lesión. Este miércoles será revisado de nuevo por un ortopedista, quien definirá cuál es la situación del tendón y cuánto tiempo lo mantendrá fuera del ruedo.

El pasado 31 de agosto, el torero sufrió una cornada en la pierna derecha en la plaza de toros de Bayona (Francia), que no fue óbice para que se desempeñara magistralmente en las plazas de toros de Barcarrota y Don Benito, esta última colgando el cartel de 'No hay billetes'.

En México, el pasado domingo toreó en la plaza San Marcos de Aguascalientes (México), cortando tres orejas y un rabo; el lunes en Juriquilla y al día siguiente en León.

Por delante, Ferrera tenía compromisos en Guadalajara, Yahualica, San Miguel de Allende, Tlahuelilpan, Ciudad Juárez y Moroleón. Aunque no hay nada oficial, esta lesión pone en grave riesgo su presencia en las mismas.