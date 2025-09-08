HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Los matadores salieron a hombros.

Los matadores salieron a hombros. ESTRELLA DOMEQUE

La tauromaquia triunfó en Don Benito

La Plaza de Toros de Don Benito colocó el cartel de 'No hay billetes'

Nandi Masedo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:21

La tauromaquia ha triunfado hoy en la plaza de toros de Don Benito, donde se ha vivido una gran tarde de toros en la que ... los matadores y rejoneadores se han repartido un total de once orejas y un rabo.

