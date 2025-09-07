HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los tres matadores y el mayoral de la ganadería de Juan Albarrán. HOY
Toros

Ferrera indulta a «temerario» de Juan Albarrán en Barcarrota

La Plaza de Toros de Barcarrota acogió hoy la tradicional corrida de toros con motivo de su Feria y Fiestas

Nandi Masedo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20

La Plaza de Toros de Barcarrota acogió hoy la tradicional corrida de toros con motivo de su Feria y Fiestas en la cual los tres ... matadores actuantes salieron a hombros tras repartirse un total de 12 orejas y dos rabos, indultando el torero extremeño Antonio Ferrera un toro de la ganadería extremeña de Juan Albarrán.

