Un siglo de trabajo para biografiar las palabras La RAE presenta en el Congreso de la Lengua de Arequipa el monumental Diccionario Histórico de la Lengua Española

Miguel Lorenci Arequipa (Perú) Martes, 14 de octubre 2025, 07:58

«Es quizá el acto más importante del Congreso Internacional de la Lengua Española», aseguró Santiago Muñoz Machado al presentar en Arequipa el Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE). Se trata de una obra monumental, compleja e inacabada, que supera las 20.000 páginas repartidas en diez tomos. «Es un avance de lo que aún debemos hacer», resumió el director de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Esta edición, realizada con el apoyo de Inditex, culmina 112 años de trabajo y supone -en palabras de Muñoz Machado- «un compromiso gigantesco». «El Diccionario Histórico está concebido para trazar la biografía de las palabras, para documentar su historia y sus relaciones dentro del léxico del español a lo largo del tiempo», explicó el académico.

«No se trata -precisó- «de una simple colección de términos ordenados alfabéticamente, sino de una documentación rigurosa de la evolución de cada palabra en la historia del idioma». El diccionario muestra todas las variantes que ha tenido cada vocablo desde su aparición, documenta su origen y describe su trayectoria semántica. Algunas entradas llegan a ocupar 30 o 40 páginas: verdaderas biografías de las palabras que develan su vida secreta.

La presentación tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, con la participación de la filóloga María José Rincón González, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Rincón destacó que se trata de una obra «nativa digital y panhispánica», que recoge la evolución tanto gráfica como semántica de las palabras y aspira a «describir de forma integral la historia del léxico español». «Las palabras a veces son reticentes a mostrar lo que esconden -sus miserias y grandezas-; la lexicografía histórica hace ese trabajo», señaló.

«Hemos decidido publicarlo para marcar un hito y estimular el trabajo de quienes nos sucedan», subrayó Muñoz Machado, quien anunció que «nunca más habrá una edición en papel» del Diccionario Histórico. «Cuando se complete, alcanzará los 30 tomos. La consulta digital es más eficiente y su desarrollo futuro estará estrechamente ligado a las herramientas digitales y a la inteligencia artificial», añadió.

En el Congreso de la Lengua de Sevilla de 2019 se inició la última fase de elaboración del DHLE. Sin embargo, el proyecto comenzó en 1914 y ha atravesado etapas muy diversas, con métodos y presupuestos dispares. La magnitud de la tarea y la dificultad de contar con especialistas cualificados de forma permanente, además de la escasa base documental en los primeros años, impidieron avances significativos durante décadas.

Esta nueva edición «fija el estado actual de una obra que comenzó hace más de un siglo y que ha progresado de manera extraordinaria en los dos últimos lustros», resumió el director de la RAE.

La obra se divide en dos grandes partes. Los tomos I a III corresponden a la reedición de los fascículos publicados entre 1960 y 1996, hoy prácticamente inencontrables, elaborados según la metodología del Oxford English Dictionary. Su orden alfabético se adaptó entonces al soporte en papel. Los tomos IV a X -presentados ahora como Avance de la nueva edición- recogen una selección representativa de las monografías publicadas en la web del DHLE.

El diccionario se nutre no solo de fuentes tradicionales -otros diccionarios, tesoros lexicográficos y ficheros-, sino también de los modernos corpus lingüísticos (CDH, CORDIAM, CORPES XXI) y de herramientas computacionales aplicadas al trabajo lexicográfico. Además, las bibliotecas y hemerotecas digitales permiten acceder a textos indispensables para reconstruir la historia del patrimonio léxico del español.