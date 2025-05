Antonio Paniagua Madrid Lunes, 8 de abril 2024, 19:31 Comenta Compartir

Creíamos que todo estaba descubierto, que primero los fenicios y luego los griegos, los romanos, los portugueses, los españoles y las sucesivas civilizaciones que fueron seducidas por los cantos del sirena del mar no habían dejando ningún confín sin explorar. Pero resulta que no. Un 70% de los océanos permanecen al margen del conocimiento humano. Tanto es así que la ciencia solo tiene registrada una cuarta parte de toda la variedad posible de formas de vida marina. Patrik Svensson, periodista científico que no deja de asombrarse por la soberbia riqueza de los océanos, acaba de publicar 'Un inmenso azul' (Libros del Asteroide), un ensayo en el que entrevera divulgación y memoria personal para hablar de aquellos hombres que consagraron su existencia a desafiar las mareas, las profundidades abisales, de los que fatigaron las cartas de navegación y se orientaron por la posición de las estrellas para adentrarse en lo desconocido.

En el libro tienen cabida desde Piccard y Walsh, que en 1960 surcaron las olas de las fosa de las Marianas, hasta Enrique de Malaca, un esclavo de Magallanes que muy probablemente sea la primera persona que circunnavegó el planeta. «Me fascinan los lugares nunca observados por el ser humano, todas las especies que aún desconocemos y que nos abren todo un mundo nuevo. Todavía hay posibilidades de experimentar la aventura en el océano», asegura Svensson, que se halla de visita en Madrid para presentar su libro.

Como su maestra, Rachel Carson, bióloga marina y ecologista, Patrik Svensson piensa que no se puede escribir sinceramente sobre el mar y dejar de lado la poesía. Carson fue una inspiración para el periodista sueco y el espejo en el que ha querido mirarse. El escritor, cuyo libro anterior, 'El evangelio de las anguilas', fue publicado en una treintena de países, aspira a ligar dos elementos esenciales: rigor científico y belleza en el arte de expresarse. «Carson era una mujer de ciencia, pero tenía la destreza de escribir como un lenguaje hermoso sin perder un ápice de precisión».

Ansia de poder

El autor es consciente de que, más allá de la curiosidad innata del ser humano, la ambición y el ansia de poder han inducido de siempre a gentes de toda laya a aventurarse en el mar. No pocas veces, esas temerarias expediciones perseguían, como ahora, la apropiación de metales preciosos y recursos naturales. Porque la historia del mar es también la historia de su depredación. «Así como hoy el hombre busca en el fondo del mar minerales o petróleo, Colón y Magallanes querían descubrir mundos nuevos, pero también tomar el control de ellos.

Ni los fenicios, ni los griegos ni los romanos fueron los primeros navegantes. Los antepasados de los actuales polinesios ya salían al mar y emprendían largas travesías. Hace más de cinco mil años, es muy probable que partieran de Indonesia y las Filipinas para irradiar su campo de acción por una gran parte del sur y el centro del océano Pacífico. «Es difícil saber cómo navegaban los antiguos polinesios. Mucho antes de que los europeos osaran adentrarse en el Atlántico, sin ningún tipo de instrumento para determinar la posición o el rumbo, cruzaron grandes extensiones de mar, desde Hawái hasta Tahití. ¿Cómo encontraron su camino? No hay documentación de esos viajes y sabemos muy poco, pero seguramente utilizaron sus sentidos. Escuchaban el agua, las corrientes, los vientos; observaban las estrellas, el sol, la luna, la dirección que tomaban los pájaros. Es una historia fascinante».

«Si una manada de cachalotes es atacada por una orca, los adultos forman un círculo de defensa alrededor de las crías.

El escritor cuenta la subyugadora historia de Francis Allyn Olmsted, un joven ballenero que viajó por los mares cazando cachalotes y cuya vida inspiró a Herman Melville para alumbrar su novela 'Moby Dick'. A diferencia de Melville, Svensson no ve al mamífero como un temible Leviatán. Antes al contrario, es una criatura extraordinariamente dotada. «Me encanta 'Moby Dick', es una gran novela, una de las más importantes de todos los tiempos, pero el cachalote es un animal hermoso, muy social, colabora a la hora de defenderse de un ataque. Si una manada es atacada por una orca, los adultos forman un círculo de defensa alrededor de las crías. Es capaz de bucear a miles de metros de profundidad, puede sumergirse y quedarse ahí hasta dos horas. Cuando lo observas desde un punto de vista biológico, todo ese simbolismo oscuro desaparece».

'Un inmenso azul' es a la vez un homenaje de Svensson a su madre, quien murió mientras el autor estaba inmerso en la escritura del libro. Fue ella quien un día pidió prestada una enciclopedia ilustrada sobre las especies marinas, algo que encandiló al niño. Así comenzó su deslumbramiento por los océanos. Curiosamente, el escritor ha crecido de espaldas al mar, en el noroeste de Escania, un pueblo sueco desde el que se oteaba un monte oscuro y boscoso como una gran ola en el paisaje. Las olas se encontraban a unos treinta kilómetros. «Nunca he navegado. Conocí el mar a los 23 años, de forma un poco tardía, pero siembre el océano ha ejercido sobre mí un encantamiento. De siempre me han subyugado los exploradores y todas esas gentes que han vivido aventuras tan grandes».

Unas de esas personas sorprendentes es Robert Dick, un panadero escocés que en 1863 halló un fósil crucial para entender la teoría de la evolución de las especies. «Quedé prendado porque Dick encarnaba a la perfección la curiosidad humana. Simplemente quería comprender. Caminaba por las Tierras Altas escocesas, por acantilados y landas, enfrentándose a la lluvia, la nieve y el viento helado. Coleccionaba de forma obsesiva plantas, minerales, conchas, insectos. Acumulaba conocimientos porque sencillamente no podía dejar de hacerlo».

Con su libro anterior, que ganó el premio August en 2019, logró suscitar el interés por un animal que resulta escurridizo al conocimiento humano. Todavía se ignora cómo se reproduce ni qué lleva a la anguila a abandonar su hábitat de agua dulce para ir a morir al lejano mar de los Sargazos. Aunque no le gusta hablar de su próximos proyectos, Patrik Svensson avanza que su próximo empeño editorial ya está muy avanzado. Esta vez no tratará sobre aspectos relacionados con el mar. «Será sobre la tierra», aduce.

