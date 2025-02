Luis Mateo Díez, un maestro de la «irrealidad» hermanado con Cervantes

Miguel Lorenci Alcalá de Henares (Madrid) Martes, 23 de abril 2024, 09:26 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

«La irrealidad es la auténtica condición del arte». Así lo afirmó el escritor y académico Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) al recibir hoy de manos del Rey Felipe VI el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en español. La solemne ceremonia que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares se llenó de guiños a Cervantes y a los personajes de la extensa obra del escritor a los que se lo debe todo y que aspira «a la nada».

«A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí». «Nada me interesa menos que yo mismo», reiteró parsimonioso sobre personajes que no tienen tanta nobleza cervantina «pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica». «Sus aventuras se consuman al doblar las esquinas donde aguarda el destino».

«Son ellos, son otros, no me pertenecen, y es en la reclamación donde ponen a prueba mi capacidad de inventarlos, una suerte de hilo conductor que va y viene sin otro compromiso que el de la escritura», dijo Luis Mateo Díez, académico, autor de 'El reino de Celama', 'Los ancianos siderales', que se consagra con este galardón, el más alto reconocimiento institucional de las letras hispanas.

Regresó a su infancia de niño de la guerra, un tiempo que «empañó mi memoria» y explicó cómo escuchar cuentos al calor de lumbre le llevó a la senda de la narración « y encaminó mi destino de escritor» y su primera lectura del Quijote, que está e subsuelo de todos sus personajes.

«Don Quijote no era un héroe que yo pudiese contabilizar al lado de los que en los tebeos, y en las escasas películas que por entonces pudiera ver», contó. Un don Quijote que regresó como antihéroe y perdedor «para quedarse conmigo como un héroe no menos inquietante que entrañable» . No en vano el Cervantes le fue concedido por «ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino»

Escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios, es el único autor galardonado dos veces con el Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica. También ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas, es titular del sillón I en la Real Academia Española (RAE) desde el año 2000.

Celama

Con su imaginario territorio de Celama, Luis Mateo Díez creó su mundo en la estela de de Faulkner, García Márquez, Onetti o Benet. «Un universo, -dijo-, que tiene su única razón de ser en lo escrito, en lo que Manuel Longares denomina la vida de la letra, materia exclusiva de la misma vida imaginaria, la que a la letra debe su esencia literaria y verbal».

Ya en la fase «crepuscular» de su vida literaria, «encuentro ahora literariamente, con la inquietud de un octogenario de salud razonable, y conciencia de las ausencias correspondientes, ya que la edad que procura supervivencia hace irremediable a la vez el curso de las desapariciones», dijo. «Donde me encuentro es en algún punto de una obra que, por prolífica, puede iluminar lo que con la reiteración enriquece el mundo que la contiene». «Si ese mundo gana en complejidad, que así lo espero, sin que la reiteración en ningún caso suponga repetición, que sería un signo de acabamiento», dijo un prolífico autor que hoy aspira a que su obra tenga la «armonía de la totalidad» y «a la nada antes que a las posteridad».

«En una inigualable tradición cervantina, la obra de Luis Mateo Díez destaca por su calidad artística, con un dominio del lenguaje, como acredita su escritura, que, y nos aproxima al enigmático proceder del ser humano en múltiples circunstancias», elogió el Rey Felipe VI al galardonado. En cada obra plantea nuevos retos y expande su original imaginario, acrecentando el legado de los grandes fabuladores de la literatura universal» agregó.

Recordó el Rey 'La fuente de la edad' que consagró Díez como «un novelista excepcional». Dijo que «entre sus rasgos narrativos sobresale el humor» que, como el escritor ha declarado, «es el mejor resorte para relativizar todo lo que sucede, para administrar con sabiduría el escepticismo, y lograr que lo trágico derive hasta donde se pueda en tragicómico».

Participó en el acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por primera vez acudió a la ceremonia el actual Ministro de Cultura, Ernest Urtasun que glosó con largueza la trayectoria del ganador. Lo elogió como gran conversador «dotado del don de saber contar historias al calor de la lumbre en el Filandón y empedernido cinéfilo. «La ficción le interesa más que la vida misma», concluyó.