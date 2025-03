La Falcap descarta acortar o dividir el desfile de Carnaval de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 16 de diciembre 2024, 07:27 Comenta Compartir

El Carnaval de Badajoz crece cada año más y es una buena noticia, pero también supone un reto. El mayor conflicto en los próximos años podría ser el desfile del domingo. En la última edición rozó las 10 horas y en 2025 se espera que sea aún más grande. La Falcap (Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense) descarta tomar medidas como dividir el desfile en dos días o recortar el recorrido, dos de las propuestas que estudia el Ayuntamiento ante la expansión del evento.

El pasado mes de febrero desfilaron unas 11.000 personas en 54 comparsas, 35 artefactos y 16 grupos de animación (entonces llamados grupos menores). En 2025 serán 55 comparsas, 41 artefactos y 15 grupos de animación. La expansión, además, no solo se refleja en el número de grupos inscritos si no en la cantidad de componentes. Hasta hace unos años la mayor parte de las comparsas desfilaban con unos 80 o 100 componentes entre bailarines y músicos. En la actualidad la mayoría rozan los 200 y hay grupos con hasta 400.

En una entrevista reciente en HOY el concejal de Ferias y Fiestas de Badajoz, José Antonio Casablanca, reconoció que en el Consistorio están estudiando posibles soluciones por si el desfile continúa creciendo, ya que sería inviable que durase más horas. De hecho en 2025, según anunció el edil, los artefactos tendrán un pasacalles propio el sábado, un día antes, y será en esta jornada cuando compita esta categoría. El problema es que muchos artefactos siguen queriendo desfilar el domingo, por lo que también estarán entonces.

Otra medida ha sido mejorar el control de tiempos. Las comparsas tienen una hora para hacer su recorrido de 1,2 kilómetros desde Santa Marina a Minayo. El año que viene los controles será con códigos QR para aplicar las sanciones más rápidamente. El pasacalles no tendría porqué agilizarse, pero sí el anuncio de los premiados, que en la pasada edición se alargó hasta la madrugada.

Casablanca indicó a HOY que, en todo caso, están estudiando nuevas medidas por si el desfile sigue creciendo. Una de las posibilidades, según el edil, sería dividirlo en dos jornadas aunque entiende que resultaría complicado. También propone recortar el recorrido, es decir, que los grupos no recorran 1,2 kilómetros, sino unos 800 metros. Se podrían instalar gradas en ese espacio para dar cabida a los espectadores y los grupos pasarían más rápido. Otra posibilidad es limitar el número de componentes de las comparsas.

El presidente de la Falcap, Julio Macho, no ve viables estas propuestas aunque matiza que la federación no ha debatido qué hacer. Reconoce, eso sí, que el Ayuntamiento pacense ya le ha adelantado estas posibilidades. «Pero no lo vemos viable».

«Habrá que hacer algo»

«No es fácil», dice Macho aunque admite que «habrá que hacer algo. Si llegamos a 60 grupos de 400 personas cada uno, entiendo que será inviable seguir como ahora. Podría ocurrir que se estabilice los próximos años y podamos seguir como estamos añade».

Si hay que cambiar, el representante de la Falcap explica que no es posible limitar el número de componentes. Los carnavaleros «ensayan muchos meses y quieren salir en el desfile».

Este es el mismo argumento para rechazar que se recorte el recorrido. «Es una hora de desfile. A algunos se les hace largo y están deseando terminar, pero para la mayoría, después de tanto trabajo, se nos hace corto y desfilarían más. Además el público tendría menos posibilidades de verlo».

Para el presidente de la Falcap también es imposible pensar en dividirlo en dos días distintos, por lo que no ve fácil encontrar una solución a corto plazo. Macho destaca que, ante todo, es una buena noticia que la fiesta siga creciendo y el empuje de las comparsas infantiles, ya 41, que garantizan el futuro del Carnaval.

El día del gran desfile volverán a abrir los comercios El próximo 2 de marzo se celebrará el acto central del Carnaval de 2025, el desfile de comparsas. Se trata de un Carnaval tardío, como ya ocurrió en 2014. Ese año el pasacalles también fue el 2 de marzo y provocó un grave conflicto. En 2014 la novedad fue que la Junta autorizó que las tiendas de Badajoz pudiesen abrir todos los domingos primeros de mes, así que el comercio debía trabajar en el desfile. Algunos carnavaleros estaban en el sector comercial, lo que fue muy polémico e incluso motivó una manifestación ante el Ayuntamiento. No había solución y finalmente el pasacalles tuvo que seguir adelante con las tiendas abiertas. Posteriormente la coincidencia se ha vuelto a dar y no ha causado tantos problemas. En 2025 volverá a ocurrir. Compras y Carnaval el mismo día.